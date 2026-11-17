Parceria garantirá a estrutura de treinos para a pré-temporada e mais seis meses de 2027; clube busca fechar grupo inicial com cerca de 22 atletas

O Santa Cruz acertou com o Retrô a utilização do Centro de Treinamento da Fênix para a próxima temporada. O acordo foi selado nesta terça-feira (17), em reunião entre as partes, e confirmado pelo executivo de futebol do Retrô, Constantino Júnior, em contato com a reportagem do Blog do Torcedor.

Segundo Tininho, como o dirigente é amplamente conhecido no meio do futebol, a parceria estabelece que o elenco coral utilizará as instalações do Retrô durante todo o período de pré-temporada e por mais seis meses ao longo do calendário de 2027.

A programação inicial prevê que o Santa Cruz inicie os trabalhos no CT do Retrô a partir do quinto dia de pré-temporada, permanecendo no local até a véspera da sua estreia oficial em 2027.

Para dar início a essa etapa de preparação, a diretoria tricolor pretende acelerar o ritmo das contratações no mercado, com o objetivo de iniciar a pré-temporada contando com um grupo de aproximadamente 22 jogadores à disposição.

"O que eu procuro sempre em toda a montagem de plantel é versatilidade. Um jogador que possa atuar em mais do uma posição, ou complementar, um lateral-direito, por exemplo, que seja mais ofensivo com um que seja mais defensivo. A tentativa e a busca são por trazer versatilidade e competitividade", afirmou o executivo de futebol Eduardo Freeland.

"Há jogadores que não são potentes, mas são muito mais competitivos do que os jogadores potentes. Um dos pontos fundamentais é procurar um jogador com fome, um jogador que queira vestir a camisa do Santa Cruz, que queira entregar-se. Tem que querer muito estar aqui para, em conjunto, alcançarmos os objetivos da instituição", completou.

A pré-temporada do Santa Cruz está marcada para começar no dia 9 de dezembro. Em 2027, o foco do clube coral será o Campeonato Pernambucano e a Série B do Campeonato Brasileiro. A cúpula de futebol do Tricolor é formada pelo CEO Thairo Arruda, o executivo de futebol Eduardo Freeland e o técnico Zé Ricardo.

Futuro do Santa Cruz

Em paralelo, a SAF do Santa Cruz deve tocar um projeto à longo prazo da construção de um centro de treinamento próprio para o clube coral. "Se ficar muito caro para nós, nós temos o nosso plano B, e o nosso plano B vai ser executado. Eu prefiro investir em estrutura própria, que aí fica como permanente ao clube", disse o CEO Thairo Arruda, na última segunda-feira.