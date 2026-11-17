A direção coral trabalha para começar a pré-temporada no dia 9 de dezembro com cerca de 22 jogadores no elenco do técnico Zé Ricardo

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O Santa Cruz está próximo de anunciar mais um reforço para o elenco da próxima temporada. Trata-se do goleiro Matheus Albino, de 31 anos, que atualmente defende o CRB. A informação foi divulgada pelo repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, que apontou que a negociação entre a diretoria coral e o arqueiro está bem encaminhada, conforme fontes ligadas ao clube alagoano.

Com uma trajetória consolidada no CRB, Matheus Albino acumula 143 partidas disputadas com a camisa do Galo da Pajuçara, onde viveu uma grande passagem até perder a condição de titular nesta temporada para Vitor Caetano, em decorrência de uma lesão. Antes de chegar ao futebol alagoano e ganhar destaque no Nordeste, o goleiro também construiu passagem relevante pelo Botafogo-SP.

O Santa Cruz está próximo de um acerto com o goleiro Matheus Albino, do CRB. Atleta de 31 anos, teve até aqui uma grande passagem pelo Galo, perdendo a posição de titular nessa temporada para Vitor Caetano por conta de uma lesão. Antes de se destacar no CRB com 143 jogos disputados, Matheus já tinha se destacado principalmente no Botafogo (SP). Segundo fontes em Maceió, a negociação está bem encaminhada. Igor Moura (@igormourape) November 18, 2026

A iminente chegada do jogador faz parte do movimento do Santa Cruz para acelerar a montagem do elenco visando o início da pré-temporada, marcada para o dia 9 de dezembro, sob o comando da nova cúpula de futebol formada pelo CEO Thairo Arruda, pelo executivo Eduardo Freeland e pelo técnico Zé Ricardo.

Para colocar esse cronograma em prática, a cúpula coral vai acelerar as movimentações no mercado da bola, projetando começar a pré-temporada com cerca de 22 atletas já integrados ao grupo.

Em relação aos possíveis remanescentes, o zagueiro Eurico e o atacante Ronald não devem permanecer no Santa Cruz. E, sobre os contratados, a diretoria coral admitiu o contato com Raniel, mas descartou a contratação do atacante diante dos valores atuais que ele recebe no clube da Tailândia.

Santa Cruz no CT do Retrô

O Santa Cruz concretizou com o Retrô o empréstimo de uso do Centro de Treinamento da Fênix visando a temporada 2027. O compromisso foi firmado nesta terça-feira (17), após encontro entre representantes dos dois clubes, e ratificado pelo executivo de futebol do Retrô, Constantino Júnior, em entrevista ao Blog do Torcedor.

Segundo Tininho, como o gestor é amplamente conhecido no cenário futebolístico, o termo assinado assegura ao elenco coral o uso das dependências do Retrô ao longo de toda a pré-temporada, estendendo-se por mais seis meses durante o próximo ano.

A agenda preliminar determina que o Tricolor inicie sua rotina de treinamentos no CT da Fênix no quinto dia da pré-temporada, utilizando o complexo até a véspera do seu primeiro compromisso oficial em 2027.