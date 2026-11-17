Santa Cruz e Eurico: entenda o que impediu a renovação do zagueiro para 2027
Proposta previa manutenção dos vencimentos e bonificações por metas esportivas, mas divergência sobre benefício de moradia dificultou o acordo.
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O impasse entre Santa Cruz e Eurico para a próxima temporada teve como principal ponto de divergência o auxílio-moradia, e não o salário do zagueiro. Em apuração apresentada pelo repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, o clube ofereceu manter os vencimentos de R$ 40 mil para 2027, mas não aceitou ampliar o benefício de moradia solicitado pelo jogador.
Segundo as informações apuradas com integrantes do Santa Cruz, o executivo de futebol Eduardo Freeland e pessoas próximas ao atleta, Eurico não colocou como condição um aumento salarial. O defensor queria uma elevação no auxílio-moradia, que não foi concedida pela diretoria.
A tendência, diante do desgaste público entre as partes, é de que não haja uma nova aproximação. O próprio jogador publicou uma manifestação nas redes sociais na segunda-feira (16), na qual demonstrou insatisfação com a proposta e com a condução das conversas.
Quanto Eurico ganhava no Santa Cruz?
O contrato de Eurico após o acesso do Santa Cruz da Série D para a Série C previa remuneração total de R$ 40 mil.
Desse valor, R$ 20 mil correspondiam a direitos de imagem, enquanto os outros R$ 20 mil eram referentes à parte restante do pagamento.
Para a temporada de 2027, quando o Tricolor disputará a Série B, a proposta apresentada ao zagueiro previa a manutenção dos mesmos R$ 40 mil.
A avaliação da SAF era de que o defensor representava uma aposta para a segunda divisão nacional.
Proposta do Santa Cruz previa bônus por metas
Além da manutenção do salário, a oferta previa bonificações vinculadas ao desempenho esportivo.
Entre os critérios apresentados estavam o número de vitórias, a conquista do Campeonato Pernambucano, o acesso da Série B para a Série A e a classificação para a fase seguinte da Copa do Brasil.
Na primeira etapa do modelo, o cumprimento das metas poderia representar um aumento de 25% na remuneração. Durante a disputa da Série B, também havia a possibilidade de crescimento de até 75%, condicionado ao alcance de objetivos relacionados a vitórias e pontuação na competição.
Auxílio-moradia foi o principal impasse na negociação
De acordo com a apuração de Igor Moura, Eurico não se opôs à manutenção do salário de R$ 40 mil. O pedido do jogador foi por um aumento no auxílio-moradia, benefício que estava previsto no contrato anterior.
A diretoria, porém, não aceitou a solicitação. A política estabelecida pela SAF do Santa Cruz prevê que o clube não pague moradia a atletas que recebam ou venham a receber mais de R$ 30 mil. Com isso, além de não ampliar o benefício, a proposta também previa a retirada da moradia que Eurico recebia.
Manifestação de Eurico indica saída do Santa Cruz
Na segunda-feira (16), Eurico publicou um texto nas redes sociais em que demonstrou frustração com a negociação. O zagueiro afirmou que esperava uma proposta que reconhecesse o trabalho realizado durante os dois acessos consecutivos do clube.
O defensor também declarou que tinha um compromisso verbal com o presidente Bruno Rodrigues em caso de acesso e que, por acreditar nessa possibilidade, recusou propostas de outras equipes.
Apesar da insatisfação, Eurico ressaltou que sua intenção era permanecer no Arruda. O jogador tem 32 anos e disputou 55 partidas pelo Santa Cruz nas últimas duas temporadas, com quatro gols marcados.
Na manifestação, o atleta afirmou: “Quero deixar algo muito claro: minha vontade sempre foi permanecer. Nunca faltou desejo, comprometimento ou disposição da minha parte. Saio com a consciência tranquila de quem entregou tudo e honrou essa camisa na reconstrução”.
Santa Cruz explicou limites para a renovação
Durante a apresentação oficial de Eduardo Freeland, também na segunda-feira (16), o executivo de futebol e o CEO da SAF, Thairo Arruda, comentaram a tentativa de renovação com Eurico.
Freeland afirmou que o clube considerava o zagueiro importante para a sequência do projeto, especialmente para a disputa da Série B, mas ressaltou que a diretoria precisava respeitar os limites financeiros estabelecidos.
Thairo, por sua vez, explicou que as propostas são avaliadas a partir de análises de dados, observação de mercado e planejamento orçamentário. O CEO afirmou que o clube não pretende ultrapassar os limites definidos pela SAF para renovar com jogadores.
Com o desgaste na negociação e a manifestação pública do defensor, a tendência é que Eurico siga sua carreira longe do Santa Cruz em 2027.