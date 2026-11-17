O Santa Cruz tentou repatriar o atacante Raniel para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, mas esbarrou na realidade financeira do mercado. Durante entrevista coletiva de apresentação oficial, o novo executivo de futebol coral, Eduardo Freeland, revelou que a diretoria e o técnico Zé Ricardo chegaram a conversar com o jogador de 30 anos e seu empresário, mas não conseguiram competir com os valores envolvidos na renovação de contrato do atleta em seu clube atual no futebol da Tailândia.

Segundo Freeland, o treinador tricolor, que trabalhou com Raniel no Vasco, foi peça-chave na tentativa de aproximação. O atacante, revelado nas categorias de base da Cobra Coral, demonstrou entusiasmo com a possibilidade de retornar ao Arruda para reeditar a parceria, mas o cenário financeiro inviabilizou o acerto neste momento.

"Tivemos uma conversa com o empresário, o Zé teve uma conversa com o Raniel. O Raniel é muito grato ao Zé, é um desses jogadores que eu falo que ele tem muito respeito no mercado. Ele que traz o Raniel para o Vasco e o Raniel vai muito bem naquele momento com ele. E a gente teve uma conversa sim com o Raniel, ele se mostrou muito interessado em voltar, mas já está em outras cifras, tem um contrato que está em processo de renovação lá por mais dois anos, parece, em cifras que nesse momento a gente não consegue concorrer", explicou o dirigente.

Ao justificar a desistência, o executivo comparou a situação de Raniel ao impasse vivido pelo clube na negociação pela permanência do zagueiro Eurico, que acabou não tendo um "final feliz". Freeland reforçou que, apesar da identificação histórica do atacante com a torcida e da qualidade técnica indiscutível, a gestão não vai ultrapassar o teto orçamentário planejado para a temporada por apelo emocional.

"A gente não pode, por uma questão afetiva tomar uma decisão. O Raniel ajudaria? Nós não temos a menor dúvida, pela capacidade que ele tem, a identificação que ele tem. Quando ele falou para o Zé Ricardo: 'Santinha e Zé Ricardo, nossa, tenho que ir para aí', é uma combinação perfeita para ele, mas a gente tem que respeitar o momento do jogador. Ele já tem 30 anos, então, já está numa fase em que é importante olhar para a questão financeira e a gente respeitou muito isso", pontuou.

Futuro, Raniel e Santa Cruz

Mesmo com as portas fechadas para o retorno imediato, o executivo deixou a possibilidade em aberto para o futuro e garantiu que o interesse tricolor foi real. "Vamos ver se um dia a gente consegue trazê-lo, repatriá-lo. É um jogador que a gente teve muita vontade sim de trazer, mas não foi possível nesse momento", concluiu Freeland.