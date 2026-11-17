O Santa Cruz dificilmente contará com o atacante Ronald na próxima temporada. O novo executivo de futebol Eduardo Freeland revelou que as conversas pela renovação contratual esbarraram na pedida financeira do jogador e foram encerradas há dois dias, tornando a permanência do atleta bastante improvável.

Apesar de reconhecer a importância decisiva de Ronald na campanha do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, e de já ter trabalhado anteriormente com o jogador, Freeland explicou que o cenário é praticamente idêntico ao impasse vivido com o zagueiro Eurico.

Segundo o dirigente, o clube apresentou uma proposta dentro da realidade orçamentária traçada para 2027, incluindo gatilhos de bonificação, mas não houve acordo.

"Trabalhei com o Ronald, conheço bem o Ronald. Vi o quanto ele foi importante na Série C desse ano, como ele foi importante para o acesso, mas o caso é quase que idêntico ao do Eurico. A gente teve algumas conversas, elas, em teoria, se encerraram há dois dias. Acredito pouco que a gente vai conseguir manter o Ronald para a próxima temporada, exatamente pelos mesmos motivos", afirmou o executivo.

Freeland fez questão de ressaltar que respeita a busca do atleta por valorização no mercado após o acesso, mas reforçou que a nova gestão do futebol tricolor não abrirá exceções que comprometam o equilíbrio financeiro da folha salarial.

"A gente agradece muito, gostaria de contar, fizemos proposta, mas tem uma coisa que eu respeito muito, tanto no caso do Eurico quanto no caso do Ronald, que é a percepção do atleta da valorização que ele tem perante o mercado. A gente entende de uma forma, ele entende da forma dele. Eu respeito muito, porque eu também sei o meu valor. E talvez, se eu estivesse no lugar dele, eu também quisesse uma valorização", ponderou.

"Mas o clube, volto a dizer o que eu falei no caso do Eurico, traçou uma meta, ofereceu o que traçou, ofereceu bonificações para ver se isso, de alguma forma, fazia com que o jogador permanecesse, mas o cenário hoje é que realmente vai ser muito difícil a permanência do Ronald também", concluiu o dirigente.

Na Série C de 2026 pelo Santa Cruz, ele também somou quatro assistências e participou do acesso à Série B, voltando de lesão na coxa em outubro no jogo decisivo contra o Maringá. Assim, no total, somou 24 partidas e dois gols marcados.

Pré-temporada do Santa Cruz

Sob o comando do técnico Zé Ricardo, o Santa Cruz planeja começar a pré-temporada no dia 9 de dezembro de 2026. A ideia da direção coral é contar com cerca de 28 jogadores no elenco para o início da próxima temporada. De acordo com o CEO da SAF, Thairo Arruda, a folha salarial apenas para o elenco girará em torno de R$ 2,5 milhões e as primeiras contratações só devem "parar" por volta do mês de fevereiro.