O zagueiro criticou a proposta que recebeu do Tricolor para renovar o contrato. Dirigentes trataram com naturalidade a postura do jogador

O zagueiro Eurico não ficará no Santa Cruz para a próxima temporada. A saída foi revelada pelo próprio jogador, nesta segunda-feira (16), nas redes sociais. Em grande texto publicado, ele criticou a forma como o assunto foi conduzido e não escondeu que se sentiu desvalorizado.

Além disso, contou que o presidente Bruno Rodrigues tinha sinalizado uma possível permanência. Porém, todas as decisões do futebol estão sendo comandadas pelos dirigentes da SAF - o CEO Thairo Arruda e o executivo de futebol Eduardo Freeland.

"Após dois acessos consecutivos, recebi uma proposta que não demonstrou qualquer valorização ou reconhecimento pelo trabalho. Uma proposta tão distante do que esperava que me deixou a sensação de ter sido feita apenas para justificar publicamente uma tentativa de renovação, e não para que eu realmente permanecesse no clube", publicou Eurico.

"O que torna tudo ainda mais decepcionante é que existia um compromisso de palavra com o próprio presidente em caso de acesso. Acreditei nesse compromisso, e recusei algumas propostas de outros clubes", completou.

Eurico ainda fez questão de ressaltar que deseja permanecer no Arruda. Ao longo de duas temporadas, o defensor de 32 anos entrou em campo 55 vezes e balançou as redes em quatro oportunidades.

Formado nas categorias de base do Cruzeiro, Eurico também vestiu as camisas de Ponte Preta, Náutico, Botafogo-SP e Betim, além de atuar no futebol português por FC Alverca e Anadia FC.

"Quero deixar algo muito claro: minha vontade sempre foi permanecer. Nunca faltou desejo, comprometimento ou disposição da minha parte. Saio com a consciência tranquila de quem entregou tudo e honrou essa camisa na reconstrução", disse o zagueiro.

De acordo com informações apuradas pelo apresentador João Victor Amorim, da TV e Rádio Jornal, Eurico não pediu aumento salarial. Ele queria apenas um aumento do auxílio moradia, o que foi negada pela diretoria de futebol do Santa Cruz.

Posicionamento do Santa Cruz

Também nesta segunda-feira (16), o executivo de futebol Eduardo Freeland foi apresentado oficialmente no Santa Cruz. Na entrevista coletiva, também estava presente o CEO da SAF Thairo Arruda. Ambos trataram com naturalidade a postura de Eurico e explicaram a decisão tomada em relação ao zagueiro.

"A gente tem muito respeito, não só pelo Eurico, mas por todos os atletas que alcançaram o objetivo. Assim, a gente tentou uma renovação, porque a gente entendeu que o Eurico era um jogador importante de permanecer, era um jogador que poderia nos ajudar nessa nossa sequência, na Série B, principalmente. Mas a gente tem as nossas limitações", afirmou Freeland.

"A gente faz toda essa análise de dados e análise dos scouts e também de mercado para entender qual é o posicionamento do Eurico, do que ele está pedindo, ou de qualquer outro atleta, dentro dessa lógica de construção orçamentária. E a gente viu: olha, realmente o máximo que a gente pode chegar para você é X. E se isso não agradou ao jogador, por qualquer motivo, paciência. Nós não vamos quebrar o nosso orçamento ou a nossa tese que nós estamos construindo por gratidão", comentou Thairo.