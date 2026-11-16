Executivo ressaltou grandeza da instituição e afirmou que vai usar experiência acumulada no país para recolocar o Tricolor em seu devido patamar

Apresentado oficialmente como novo executivo de futebol do Santa Cruz, Eduardo Freeland destacou a representatividade nacional do clube e o impacto causado pelo retorno coral à Série B do Campeonato Brasileiro. Em sua primeira entrevista coletiva no cargo, nesta segunda-feira (16), ao lado do CEO da SAF Thairo Arruda e o presidente Bruno Rodrigues, o dirigente afirmou que, mesmo à distância, a história e a relevância da instituição sempre estiveram presentes no cotidiano do futebol brasileiro.

Segundo o novo homem forte do departamento de futebol, a volta da Cobra Coral à Segunda Divisão repercutiu positivamente tanto entre profissionais do meio quanto entre torcedores de outras equipes do país, um cenário que, de acordo com ele, reforça a responsabilidade do trabalho que será desenvolvido no Arruda.

"Como o Santa Cruz sempre permeou os nossos imaginários, mesmo não estando tão próximo, pela história que tem, pela importância que tem no cenário nacional. E é impressionante como esse mesmo cenário nacional, quando o Santa Cruz alça novamente uma ida à Série B, como é visto por todas as pessoas do meio e pelos torcedores dos outros clubes — o que também me impressionou bastante", afirmou Freeland.

Veja parte da apresentação do executivo do Santa Cruz

Com passagens por diversas equipes do futebol brasileiro, o executivo chega ao Arruda com a missão de estruturar o elenco para os desafios da próxima temporada. Na avaliação do dirigente, a bagagem acumulada ao longo da carreira será fundamental para conduzir esse processo de retomada esportiva.

"Estou muito feliz de poder estar aqui, de poder colaborar com a minha expertise, com as minhas passagens em muitos clubes no Brasil, e tudo isso trazer como experiência para poder, de alguma forma, ajudar o clube nessa reconstrução, a colocá-lo num patamar que ele sempre mereceu estar", completou.