Santa Cruz projeta salto financeiro histórico com cotas de TV na Série B e foca em consolidação para 2027

Com o retorno confirmado à Série B do Campeonato Brasileiro e o avanço da gestão sob o modelo de SAF, o Santa Cruz se prepara para viver uma realidade financeira completamente nova a partir da próxima temporada. Em entrevista à Rádio Jornal, o presidente coral Bruno Rodrigues detalhou as negociações relativas aos direitos de televisionamento para 2027 e destacou o impacto gigantesco que o novo patamar competitivo trará aos cofres do clube.

Questionado sobre a diferença de receitas em relação aos anos anteriores, o mandatário foi categórico ao afirmar que o incremento nos valores das cotas de TV será exponencial. Para Rodrigues, o salto representa uma mudança de patamar para o dia a dia do futebol tricolor. "Não tenha dúvida alguma. Eu acho que é um pulo enorme, né? Eu acho que até mais de 10 vezes, viu, para te falar a verdade".

Diante do interesse do mercado na transmissão dos jogos do Arruda, o presidente garantiu que o processo de escolha será conduzido com total transparência e alinhamento estratégico entre a diretoria executiva e a SAF. Segundo ele, a decisão final priorizará estritamente o retorno financeiro e esportivo para a instituição, sem preferências prévias.

"As propostas virão à mesa. A nossa diretoria vai resolver juntamente com a SAF. Quem ficar com os direitos é quem tiver a melhor oferta para o clube, tá? Não existe preferência, não existe isso. Tem que pensar nesse momento o que é melhor para o clube, nesse momento e a médio e longo prazo", explicou.

O dirigente também aproveitou para escancarar a disparidade financeira existente entre as divisões do futebol brasileiro, definindo a realidade da Série D e da Série C como um grande entrave para a sustentabilidade dos clubes. O contraste, segundo Rodrigues, evidencia a importância de o Santa Cruz ter reconquistado seu espaço no cenário nacional.

"Você vê os números da Série D... A Série D é uma tragédia, o que eu sempre falo. A Série C, um valor diminuto. Na Série B, você já tem um valor bem mais robusto. E na Série A, aí você vai para três dígitos. Então, é outro patamar. Quantos e quantos anos a gente não joga essa Série B? Então, essa discrepância de valores é muito grande".

Com a perspectiva de um suporte robusto vindo dos novos aportes e das cotas de transmissão, o planejamento esportivo do clube já está traçado. Embora reconheça o peso e a importância de disputar o Campeonato Pernambucano, inclusive pela necessidade de quebrar o jejum de títulos estaduais, Rodrigues reiterou que a prioridade máxima da gestão é garantir estabilidade na Segunda Divisão e afastar em definitivo o risco de novos rebaixamentos.

"Nosso principal objetivo é fazer uma grande Série B, nos consolidarmos na Série B. É evidente que o Pernambucano é um campeonato muito importante para todos nós, até porque já faz alguns anos que a gente não tem um título, mas o foco principal é a Série B, fazer um grande campeonato, se consolidar, e a partir daí a gente olhar para frente, nunca mais, se Deus permitir, ter esse descenso mais para a Série C ou D", concluiu o presidente.

Apresentação oficial no Santa Cruz

Neta segunda-feira (16), o Santa Cruz apresentará oficialmente o executivo de futebol Eduardo Freeland. Ele desembarca no Recife para acelerar o planejamento do clube coral para a próxima temporada. Também estarão presentes na entrevista coletivao CEO da SAF Thairo Arruda e o presidente coral Bruno Rodrigues.