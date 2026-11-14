Com aporte da SAF, Santa Cruz projeta folha salarial recorde e iguala patamar financeiro com rivais para 2027

O torcedor do Santa Cruz pode se preparar para ver um cenário financeiro e esportivo completamente diferente em 2027. Em meio ao processo de reestruturação do clube e à consolidação da SAF, o presidente coral Bruno Rodrigues abriu o jogo sobre o planejamento orçamentário do futebol tricolor e confirmou que o clube terá um patamar de investimento em folhas salariais que não se via há muitos anos.

Questionado sobre a disparidade de investimentos em relação aos principais rivais do estado, em um momento em que equipes como Náutico e Sport adotam cautela ou enxugam gastos por conta de restrições de mercado, o mandatário confirmou que o caminho do Santa Cruz será inverso.

Bruno Rodrigues apontou que o clube arrastou por longos anos uma defasagem financeira gritante, lembrando o abismo econômico enfrentado no início de sua gestão, em 2024.

"Se você ver, por exemplo, no primeiro ano nosso em 2024, no jogo do Pernambucano, a nossa folha era exatamente 12 vezes menor do que a do Sport. E a gente caiu na semifinal nos pênaltis, jogando de igual para igual", recordou o presidente, enfatizando a superação da equipe em meio à escassez de recursos e às passagens pelas Séries D e C do Campeonato Brasileiro.

Com a chegada da SAF e a reabertura de perspectivas no cenário nacional, o cenário mudou drasticamente. Segundo Bruno Rodrigues, as projeções indicam que o clube terá uma folha salarial superior à do Náutico e em um patamar muito mais equilibrado com a do Sport, algo inédito na história recente do Arruda. A injeção de capital, sustentada por acordos contratuais de investimento, dará fôlego inédito ao departamento de futebol.

Contudo, o presidente fez questão de ressaltar que o aporte financeiro, por si só, não garante resultados dentro de campo. Para ele, o sucesso da gestão depende diretamente da competência técnica na montagem do grupo. Por isso, o planejamento tem sido conduzido com rigor científico, contando com o trabalho do núcleo de scout comandado por Rafael Rezende.

"Só dinheiro não resolve. Sem dinheiro também não resolve, não tem jeito. Agora, com dinheiro também e sem competência não resolve. Então, a gente tem que montar o nosso elenco com muito zelo, muita cautela, com os nossos scouts, que são muito detalhistas e criteriosos. Estou muito satisfeito com o trabalho que está sendo feito. É uma coisa muito profissional", pontuou.

Com bases sólidas estruturadas administrativamente e condições financeiras competitivas, o Santa Cruz entra no próximo ciclo com a expectativa de brigar forte tanto no Campeonato Pernambucano quanto na Série B, escrevendo um novo capítulo em sua história institucional e esportiva.