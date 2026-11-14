Com aporte da SAF, Santa Cruz projeta folha salarial recorde e iguala patamar financeiro com rivais para 2027

Presidente Bruno Rodrigues relembrou disparidade orçamentária histórica com Sport e Náutico e destacou a chegada de investimentos robustos

por Davi Saboya
Com aporte da SAF, Santa Cruz projeta folha salarial recorde e iguala patamar financeiro com rivais para 2027
Imagem do estádio José do Rego Maciel, o Arruda, a casa do Santa Cruz - Jailton Jr/JC Imagem

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O torcedor do Santa Cruz pode se preparar para ver um cenário financeiro e esportivo completamente diferente em 2027. Em meio ao processo de reestruturação do clube e à consolidação da SAF, o presidente coral Bruno Rodrigues abriu o jogo sobre o planejamento orçamentário do futebol tricolor e confirmou que o clube terá um patamar de investimento em folhas salariais que não se via há muitos anos.

Leia Também

Questionado sobre a disparidade de investimentos em relação aos principais rivais do estado, em um momento em que equipes como Náutico e Sport adotam cautela ou enxugam gastos por conta de restrições de mercado, o mandatário confirmou que o caminho do Santa Cruz será inverso.

Bruno Rodrigues apontou que o clube arrastou por longos anos uma defasagem financeira gritante, lembrando o abismo econômico enfrentado no início de sua gestão, em 2024.

"Se você ver, por exemplo, no primeiro ano nosso em 2024, no jogo do Pernambucano, a nossa folha era exatamente 12 vezes menor do que a do Sport. E a gente caiu na semifinal nos pênaltis, jogando de igual para igual", recordou o presidente, enfatizando a superação da equipe em meio à escassez de recursos e às passagens pelas Séries D e C do Campeonato Brasileiro.

Com a chegada da SAF e a reabertura de perspectivas no cenário nacional, o cenário mudou drasticamente. Segundo Bruno Rodrigues, as projeções indicam que o clube terá uma folha salarial superior à do Náutico e em um patamar muito mais equilibrado com a do Sport, algo inédito na história recente do Arruda. A injeção de capital, sustentada por acordos contratuais de investimento, dará fôlego inédito ao departamento de futebol.

Contudo, o presidente fez questão de ressaltar que o aporte financeiro, por si só, não garante resultados dentro de campo. Para ele, o sucesso da gestão depende diretamente da competência técnica na montagem do grupo. Por isso, o planejamento tem sido conduzido com rigor científico, contando com o trabalho do núcleo de scout comandado por Rafael Rezende.

"Só dinheiro não resolve. Sem dinheiro também não resolve, não tem jeito. Agora, com dinheiro também e sem competência não resolve. Então, a gente tem que montar o nosso elenco com muito zelo, muita cautela, com os nossos scouts, que são muito detalhistas e criteriosos. Estou muito satisfeito com o trabalho que está sendo feito. É uma coisa muito profissional", pontuou.

Com bases sólidas estruturadas administrativamente e condições financeiras competitivas, o Santa Cruz entra no próximo ciclo com a expectativa de brigar forte tanto no Campeonato Pernambucano quanto na Série B, escrevendo um novo capítulo em sua história institucional e esportiva.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

Siga Davi Saboya

Leia também