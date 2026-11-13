Santa Cruz define data de apresentação e acelera planejamento para a temporada 2027

Com o planejamento a todo vapor para o próximo ciclo, o Santa Cruz já tem data marcada para começar a tralhar visando a próxima temporada, com retorno à Série B e primeiro ano de investimentos da SAF. O presidente coral, Bruno Rodrigues, confirmou que a apresentação do elenco oficial ocorrerá no dia 9 de dezembro, dando o pontapé inicial na preparação tricolor para os desafios do próximo ano, com disputa do Campeonato Brasileiro e Pernambucano.

Em meio à reestruturação do clube sob o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), a diretoria tem trabalhado nos bastidores para assegurar a chegada de reforços e estruturar a nova equipe com agilidade. O planejamento está sendo comandado pelo CEO da SAF, Thairo Arruda, o executivo de futebol Eduardo Freeland e o técnico Zé Ricardo.

De acordo com o mandatário, o clube corre contra o tempo para garantir que a maior parte do grupo esteja fechada já para o início dos trabalhos. Esse cenário inclui os poucos remanescentes e os contratados para a temporada 2027.

"Em relação a novo elenco, contratações, novos jogadores, isso aí estamos trabalhando diariamente para montar um time o mais breve possível. A apresentação do elenco será dia 9 de dezembro", destacou o presidente, em entrevista à Rádio Jornal.

Com o início da pré-temporada agendado para o início de dezembro, a comissão técnica e a gestão de futebol terão pouco mais de um mês de preparação intensiva antes do primeiro compromisso oficial do ano. O local dos treinos em 2027 deve ser o Centro de Treinamento do Retrô, que o Tricolor deve entrar em acordo nos próximos dias. O foco inicial está voltado para a estreia no Campeonato Pernambucano, prevista para o dia 10 de janeiro.

Planejamento do Santa Cruz

Apesar do cronograma apertado e da alta exigência do mercado, Bruno Rodrigues demonstrou otimismo com o andamento do planejamento e garantiu que o clube segue cumprindo todas as metas estabelecidas. Ainda no próximo mês de dezembro, o Santa Cruz deve oficializar a transformação do principal setor do clube em SAF com a conclusão dos trâmites legais.

"Então a gente vai ter aí já o elenco previamente quase todo montado, mas já começa a pré-temporada visando já o Pernambucano, que será dado em 10 de janeiro. Então a gente está numa programação correndo muito, né, para atingir todos os objetivos, esses prazos, mas está indo muito bem e, graças a Deus, tudo conforme nós planejamos", disse Bruno Rodrigues.