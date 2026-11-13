Santa Cruz define data de apresentação e acelera planejamento para a temporada 2027

Presidente confirmou o início da pré-temporada para 9 de dezembro e destacou o ritmo intenso na montagem do elenco visando o Campeonato Pernambucano

por Davi Saboya
Santa Cruz define data de apresentação e acelera planejamento para a temporada 2027
Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz - Divulgação/Santa Cruz

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Com o planejamento a todo vapor para o próximo ciclo, o Santa Cruz já tem data marcada para começar a tralhar visando a próxima temporada, com retorno à Série B e primeiro ano de investimentos da SAF. O presidente coral, Bruno Rodrigues, confirmou que a apresentação do elenco oficial ocorrerá no dia 9 de dezembro, dando o pontapé inicial na preparação tricolor para os desafios do próximo ano, com disputa do Campeonato Brasileiro e Pernambucano.

Em meio à reestruturação do clube sob o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), a diretoria tem trabalhado nos bastidores para assegurar a chegada de reforços e estruturar a nova equipe com agilidade. O planejamento está sendo comandado pelo CEO da SAF, Thairo Arruda, o executivo de futebol Eduardo Freeland e o técnico Zé Ricardo.

De acordo com o mandatário, o clube corre contra o tempo para garantir que a maior parte do grupo esteja fechada já para o início dos trabalhos. Esse cenário inclui os poucos remanescentes e os contratados para a temporada 2027.

"Em relação a novo elenco, contratações, novos jogadores, isso aí estamos trabalhando diariamente para montar um time o mais breve possível. A apresentação do elenco será dia 9 de dezembro", destacou o presidente, em entrevista à Rádio Jornal.

Com o início da pré-temporada agendado para o início de dezembro, a comissão técnica e a gestão de futebol terão pouco mais de um mês de preparação intensiva antes do primeiro compromisso oficial do ano. O local dos treinos em 2027 deve ser o Centro de Treinamento do Retrô, que o Tricolor deve entrar em acordo nos próximos dias. O foco inicial está voltado para a estreia no Campeonato Pernambucano, prevista para o dia 10 de janeiro.

Planejamento do Santa Cruz

Apesar do cronograma apertado e da alta exigência do mercado, Bruno Rodrigues demonstrou otimismo com o andamento do planejamento e garantiu que o clube segue cumprindo todas as metas estabelecidas. Ainda no próximo mês de dezembro, o Santa Cruz deve oficializar a transformação do principal setor do clube em SAF com a conclusão dos trâmites legais.

"Então a gente vai ter aí já o elenco previamente quase todo montado, mas já começa a pré-temporada visando já o Pernambucano, que será dado em 10 de janeiro. Então a gente está numa programação correndo muito, né, para atingir todos os objetivos, esses prazos, mas está indo muito bem e, graças a Deus, tudo conforme nós planejamos", disse Bruno Rodrigues.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

Siga Davi Saboya