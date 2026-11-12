Santa Cruz pode oficializar SAF em dezembro; veja o que falta para mudança

Clube protocolou pedido para convocação da Assembleia Geral de Credores e aguarda etapas importantes antes de iniciar uma nova fase administrativa.

por Thiago Seabra
Santa Cruz pode oficializar SAF em dezembro; veja o que falta para mudança
Dirigentes do Santa Cruz juntos aos novos investidores da SAF - Evelyn Victoria/SCFC

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O Santa Cruz pode oficializar sua transformação em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ainda em dezembro de 2026. A expectativa foi divulgada inicialmente pelo jornalista Gerailton Souza e também é sustentada pelo presidente do clube, Bruno Rodrigues, em entrevista à Rádio Jornal.

O processo depende de etapas relacionadas à recuperação judicial do Tricolor. O clube já protocolou um pedido para a realização da Assembleia Geral de Credores nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. A expectativa é que a transformação em SAF seja concluída após o leilão da Unidade Produtiva Isolada (UPI).

Quais são os próximos passos para o Santa Cruz se tornar SAF?

A convocação da Assembleia Geral de Credores representa uma das etapas previstas no processo. O encontro foi solicitado para duas datas: 30 de novembro e 7 de dezembro.

Depois desse procedimento, o clube ainda terá pela frente o leilão da Unidade Produtiva Isolada (UPI), etapa relacionada à estruturação da nova empresa. A expectativa da diretoria é concluir o processo e oficializar a SAF durante dezembro.

Em entrevista à Rádio Jornal, Bruno Rodrigues indicou que o clube trabalha com essa previsão. Apesar da expectativa, a transformação ainda depende da conclusão dos trâmites necessários.

Santa Cruz prepara planejamento para a temporada de 2027

Enquanto avança nas etapas administrativas, o Santa Cruz também organiza o planejamento do futebol para 2027. O próximo ano marcará o retorno do clube à Série B do Campeonato Brasileiro e a expectativa de início de uma nova fase de gestão.

A estrutura projetada para o departamento de futebol terá Thairo Arruda como CEO e Eduardo Freeland como executivo de futebol. Zé Ricardo foi escolhido para comandar a equipe na próxima temporada.

A contratação do treinador foi defendida por Bruno Rodrigues. Diante das cobranças de parte da torcida por um nome de maior repercussão, o presidente pediu cautela e destacou a trajetória profissional do novo comandante, que acumula passagens por grandes clubes do futebol brasileiro.

Pré-temporada começa em dezembro

O planejamento para a próxima temporada já tem uma data importante: o início da pré-temporada está previsto para 6 de dezembro. A diretoria trabalha na montagem do elenco que disputará a Série B em 2027.

O orçamento projetado para o grupo de jogadores prevê um teto salarial mensal em torno de R$ 2,5 milhões. O valor poderá ser reajustado ao longo da temporada, de acordo com o planejamento do clube.

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.