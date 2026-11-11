Bruno Rodrigues defende chegada de Zé Ricardo ao Santa Cruz e pede "pés no chão" à torcida

Presidente explicou a escolha do treinador para o ano do retorno à Série B e início da SAF, destacando o planejamento orçamentário para o ano de 2027

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, saiu em defesa da contratação do técnico Zé Ricardo para comandar o elenco na próxima temporada. O ano marcará um duplo recomeço para o clube do Arruda: o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro e a primeira temporada completa sob a gestão da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), conduzida pela Matix e que contará com Thairo Arruda como CEO e Eduardo Freeland na função de executivo de futebol.

Diante das cobranças de parte da torcida por um treinador de maior apelo midiático, impulsionadas pela expectativa em torno dos investimentos da nova SAF, o mandatário tricolor pediu pés no chão e destacou o currículo do novo comandante, que acumula passagens por gigantes do futebol brasileiro. A declaração foi dada em entrevista exclusiva à Rádio Jornal.

"O nome do Zé Ricardo me agradou muito, é muito competente e já dirigiu grandes clubes no Brasil. Pode ter tido alguma repercussão porque, por vezes, o torcedor espera que você anuncie um técnico que já está na Série A ou alguém que teria mais destaque no momento. Muitas vezes gera uma expectativa de um nome A ou B porque essa questão da SAF está muito divulgada, e as pessoas querem que a gente já monte um time com nomes renomados até internacionalmente, mas não é assim que funciona", explicou Bruno Rodrigues.

Além da questão orçamentária e de planejamento a longo prazo, o presidente ressaltou que o calendário apertado para a formação do grupo de jogadores inviabilizou a espera pelo desfecho das divisões nacionais deste ano. Para a cúpula coral, a chegada imediata do treinador é estratégica para alinhar o perfil das contratações junto à nova diretoria de futebol.

"Temos que montar o nosso elenco, começando pelo técnico, dentro de uma realidade, até porque também não teríamos muito tempo para aguardar a finalização do campeonato das Séries A e B, pois já estamos na montagem do elenco. Então, o Zé Ricardo entra num momento oportuno. Ele está entrando com a gente nesse projeto de médio e longo prazo e tem toda a nossa confiança. Temos conversado bastante, ele é um estudioso e tenho certeza que dará certo aqui no Santa Cruz, para marcar história", comentou o dirigente.

Antes do Santa Cruz

Zé Ricardo acumula conquistas marcantes em sua trajetória no futebol brasileiro e experiências no exterior. Pelo Flamengo, sagrou-se campeão carioca invicto em 2017, conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2016 e levou o time principal ao terceiro lugar do Campeonato Brasileiro no mesmo ano.

No Vasco da Gama, destacou-se pela arrancada que garantiu a vaga da equipe na Copa Libertadores de 2018, feito que lhe rendeu o prêmio de melhor técnico do Campeonato Carioca daquela temporada. Ele ainda possui passagens internacionais pelo futebol do Japão, Catar e Peru, onde dirigiu o Sporting Cristal na Libertadores de 2026.