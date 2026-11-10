William Alves entra no radar de renovações do Santa Cruz

O zagueiro de 39 anos pode acertar a permanência no Arruda por mais uma temporada e "pendurar as chuteiras" no final do ano de 2027

por Davi Saboya
William Alves entra no radar de renovações do Santa Cruz
William Alves, zagueiro do Santa Cruz - Evelyn Victoria/Santa Cruz

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O experiente zagueiro William Alves pode ser mais um jogador a garantir a permanência no Santa Cruz. Com passagens marcantes e uma forte identificação construída ao longo de diferentes ciclos no Arruda, o defensor de 39 anos é visto como uma liderança fundamental no vestiário e conta com a articulação da direção estatutária, que tenta convencer a diretoria da SAF sobre a importância de ter no elenco um atleta que conheça a fundo a cultura e a representatividade do clube.

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O próprio jogador já sinalizou o interesse em alcançar um acordo para renovar o vínculo e encerrar a carreira no Tricolor ao final da próxima temporada.

Além de William Alves, outros nomes do atual plantel também estão no radar da SAF para continuar no clube: o goleiro Thiago Coelho, o lateral-direito Thiago Ennes, o zagueiro Eurico, o volante Pedro Favela e os atacantes Ronald e Everaldo. Até o momento, a Cobra Coral ainda não oficializou nenhuma renovação contratual para o ciclo que se aproxima.

Paralelamente às tratativas de renovação, o Santa Cruz se prepara para uma semana de definições cruciais em seu departamento de futebol. Após ter confirmado o desligamento de 19 atletas do elenco profissional, a diretoria tricolor deve oficializar novas rescisões nos próximos dias.

Entre os nomes cotados para deixar o Arruda está o lateral-esquerdo Zé Mário, que possui vínculo até o fim do Campeonato Pernambucano, mas não rendeu o esperado ao longo da temporada, fazendo com que o setor terminasse o ano improvisado com o zagueiro Matheus Vinícius.

Essa profunda reformulação ocorre sob a gestão do novo modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que assumiu o comando integral do futebol tricolor sob a liderança do CEO Thairo Arruda, do executivo de futebol Eduardo Freeland e do técnico Zé Ricardo.

A nova gestão carrega a responsabilidade de estruturar um elenco competitivo para a temporada de 2027, ano emblemático que marca o retorno do Santa Cruz à Série B do Campeonato Brasileiro.

Planejamento do Santa Cruz

Além do ajuste no grupo de jogadores, a diretoria acelera os passos no planejamento logístico. Ainda nesta semana, a pauta principal da cúpula coral será a definição do local onde a equipe fará a sua pré-temporada, bem como a escolha do centro de treinamento que servirá de base de apoio ao longo de todo o ano de 2027.

Para detalhar e alinhar todo esse planejamento estratégico, os principais executivos da SAF, Thairo Arruda, Eduardo Freeland e o consultor de scout Raphael Rezende, desembarcarão no Recife na próxima semana, quando concederão uma entrevista coletiva para prestar esclarecimentos à imprensa e à torcida tricolor.

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Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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