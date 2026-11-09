Santa Cruz projeta semana decisiva para saídas no elenco e planejamento do futebol para 2027

Com 19 baixas confirmadas e mais saídas engatilhadas, Tricolor acelera reformulação e busca definir local da pré-temporada e treinos do próximo ano

por Davi Saboya
Santa Cruz projeta semana decisiva para saídas no elenco e planejamento do futebol para 2027
Eduardo Freeland, executivo de futebol do Santa Cruz - Reprodução/Santa Cruz

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O Santa Cruz se prepara para uma semana de definições cruciais em seu departamento de futebol. Após já ter confirmado o desligamento de 19 atletas do elenco profissional, a diretoria tricolor deve realizar novas rescisões nos próximos dias. Entre os nomes cotados para deixar o clube está o lateral-esquerdo Zé Mário, que possui vínculo contratual até o fim do Campeonato Pernambucano.

Contratado para assumir a titularidade da posição, o jogador não conseguiu render o esperado ao longo da temporada, fazendo com que o setor terminasse o ano improvisado com o zagueiro Matheus Vinícius.

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Até o momento, o Tricolor do Arruda não oficializou a renovação contratual de nenhum atleta do atual plantel. A reformulação profunda ocorre sob a gestão do novo modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que já comanda integralmente o futebol da cobra coral sob a liderança do CEO Thairo Arruda, do executivo de futebol Eduardo Freeland e do técnico Zé Ricardo.

A nova gestão tem pela frente a responsabilidade de montar um time competitivo para o ano de 2027, temporada que marca o emblemático retorno do Santa Cruz à Série B do Campeonato Brasileiro.

Além do ajuste no grupo de jogadores, a diretoria acelera os passos para definir a logística das instalações. Ainda nesta semana, a pauta principal será a escolha do local onde a equipe fará a sua pré-temporada, bem como o centro que servirá de base para os treinamentos ao longo de todo o ano de 2027.

Cúpula do futebol do Santa Cruz

Para detalhar e alinhar todo o planejamento estratégico da próxima temporada, a cúpula da SAF, formada por Thairo Arruda, Eduardo Freeland e o consultor de scout Raphael Rezende, desembarcará no Recife na próxima semana para conceder esclarecimentos à imprensa e à torcida em uma entrevista coletiva.

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Davi Saboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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