"90% são falsas", afirma CEO da SAF do Santa Cruz sobre especulações de reforços

Com pré-temporada marcada para o início de dezembro, diretoria trabalha com folha salarial de R$ 2,5 milhões para reformulação drástica no elenco

por Davi Saboya
"90% são falsas", afirma CEO da SAF do Santa Cruz sobre especulações de reforços
Thairo Arruda, CEO da SAF do Santa Cruz - Reprodução/Santa Cruz

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Com o aquecimento dos bastidores e a proximidade de uma temporada desafiadora, o CEO da SAF do Santa Cruz, Thairo Arruda, utilizou suas redes sociais para frear o otimismo desenfreado e alertar a torcida tricolor sobre o volume de boatos que circulam no mercado da bola. Com o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro, o clube tem sido alvo constante de especulações envolvendo a chegada e saída de atletas, cenário que levou a diretoria a adotar uma postura firme de transparência e cautela.

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De acordo com o dirigente, o período atual costuma ser fértil para notícias infundadas que não refletem a realidade do planejamento coral. Thairo apontou que muitas dessas informações são "plantadas" por empresários interessados em valorizar seus representados, por influenciadores e jornalistas em busca de furos de reportagem a qualquer preço, ou até mesmo por setores externos que tentam desgastar a relação entre a instituição e sua torcida.

O executivo estimou que cerca de 90% das especulações veiculadas no mercado carecem de veracidade e reforçou que a condução do futebol tricolor seguirá pautada pela seriedade, discrição e rigoroso planejamento estratégico.

"Começou a temporada de especulações sobre contratações. Algumas plantadas por empresários para valorizar seus atletas, outras por influenciadores e jornalistas em busca do 'furo' a qualquer custo, e outras por quem simplesmente quer jogar a torcida contra o projeto. 90% são falsas. Trabalhamos com seriedade, discrição e planejamento. Confiem", afirmou Thairo, em publicação no perfil pessoal do Instagram.

Entre os nomes de jogadores especulados no Santa Cruz, estão o zagueiro Ricardo Graça e os atacantes André Shinyashiki e Raniel.

Planejamento do Santa Cruz

Com o comando do CEO Thairo Arruda, do executivo de futebol Eduardo Freeland e do técnico Zé Ricardo, o Santa Cruz intensifica os preparativos para a montagem do plantel de 2027, com início de pré-temporada agendado para o dia 6 de dezembro.

A diretoria tricolor projeta iniciar o ano com um teto salarial voltado exclusivamente ao grupo de atletas em torno de R$ 2,5 milhões mensais, valor que poderá sofrer reajustes ao longo da temporada.

Do atual grupo, a permanência da maioria não vai ocorrer, restando poucos nomes nos planos imediatos da comissão técnica, como o goleiro Thiago Coelho, o zagueiro Eurico, o volante Pedro Favela e o atacante Ronald.

A lista de remanescentes pode incluir ainda o atacante Everaldo, desde que haja um entendimento mútuo em relação à adequação salarial. Na última quinta-feira (5), a direção do Santa Cruz oficializou o desligamento de 19 jogadores.

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Davi Saboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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