Santa Cruz inicia reformulação e mantém 15 atletas com situação indefinida para 2027
Após anunciar 19 desligamentos, Tricolor confirma que outros 15 atletas não estão na lista de dispensas, mas ainda não têm permanência garantida
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O Santa Cruz segue em processo de reformulação do elenco para a temporada de 2027. Após anunciar a saída de 19 jogadores, o Tricolor ainda possui atletas que não foram incluídos na primeira lista de dispensas, mas que também não têm permanência garantida para o próximo ano.
Em contato com o Blog do Torcedor, a assessoria do Santa Cruz informou inicialmente os nomes de nove jogadores que não constam na relação de desligamentos. Posteriormente, o clube confirmou a situação contratual de outros seis atletas, que seguem em negociação.
Ao todo, são 15 jogadores identificados na apuração que não aparecem entre as 19 saídas anunciadas. No entanto, a ausência na lista não significa que todos continuarão no Arruda em 2027.
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Quais jogadores do Santa Cruz não estão na lista de dispensas?
Na primeira resposta ao Blog do Torcedor, a assessoria coral informou que nove jogadores não estavam incluídos na relação de dispensas.
- Thiago Coelho (goleiro);
- Gabriel Souza (goleiro);
- Rokenedy (goleiro);
- Thiago Ennes (lateral-direito);
- William Alves (zagueiro);
- Eurico (zagueiro);
- Matheus Vinícius (zagueiro);
- Pedro Favela (volante);
- Ronald (atacante).
Apesar de não terem sido incluídos na primeira lista de saídas, esses jogadores ainda não possuem permanência confirmada no elenco para a próxima temporada.
Outros seis jogadores seguem em negociação com o Santa Cruz
Além dos nove nomes inicialmente informados, o Blog do Torcedor questionou a assessoria sobre a situação de outros seis atletas que também não apareceram na relação de dispensas.
Em resposta, o clube confirmou que João Pedro, Everaldo, Renato, Zé Mário, Matheus Melo e Matheus Cadorini possuem vínculos contratuais e seguem em negociação.
No caso de Matheus Cadorini, a assessoria esclareceu que o atacante chegou ao Santa Cruz por empréstimo. A permanência dos seis jogadores ainda não foi confirmada para 2027.
Dessa forma, o Tricolor segue avaliando a situação contratual de parte do elenco, e novas definições poderão ocorrer durante o planejamento para a próxima temporada.
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Veja os 19 jogadores que deixaram o Santa Cruz
O Santa Cruz anunciou uma primeira lista de desligamentos com 19 jogadores que integraram o elenco durante a temporada de 2026. A relação inclui atletas de diferentes posições.
- Pedro Costa (lateral-direito);
- Rodrigues (lateral-esquerdo);
- Alex Ruan (lateral-esquerdo);
- Edson Miranda (zagueiro);
- Jeferson (zagueiro);
- Andrey (volante);
- Fabinho (volante);
- Arilson (volante);
- Fabiel (volante);
- Léo Costa (meia);
- Patrick Allan (meia);
- Silva (meia);
- Jhoninha (atacante);
- Nilton (atacante);
- Robinho (atacante);
- Tiago Marques (atacante);
- Alex Sandro (atacante);
- Cassiano (atacante);
- Eron (atacante).
A relação representa a primeira etapa da reformulação do elenco coral. Com outros jogadores ainda em negociação, o Santa Cruz poderá anunciar novas saídas ou permanências nas próximas semanas.
O clube segue trabalhando na definição do grupo que disputará as competições de 2027, enquanto a situação dos atletas com vínculos vigentes permanece em aberto.
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