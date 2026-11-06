Santa Cruz inicia reformulação e mantém 15 atletas com situação indefinida para 2027

Após anunciar 19 desligamentos, Tricolor confirma que outros 15 atletas não estão na lista de dispensas, mas ainda não têm permanência garantida

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O Santa Cruz segue em processo de reformulação do elenco para a temporada de 2027. Após anunciar a saída de 19 jogadores, o Tricolor ainda possui atletas que não foram incluídos na primeira lista de dispensas, mas que também não têm permanência garantida para o próximo ano.

Em contato com o Blog do Torcedor, a assessoria do Santa Cruz informou inicialmente os nomes de nove jogadores que não constam na relação de desligamentos. Posteriormente, o clube confirmou a situação contratual de outros seis atletas, que seguem em negociação.

Ao todo, são 15 jogadores identificados na apuração que não aparecem entre as 19 saídas anunciadas. No entanto, a ausência na lista não significa que todos continuarão no Arruda em 2027.

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Quais jogadores do Santa Cruz não estão na lista de dispensas?

Na primeira resposta ao Blog do Torcedor, a assessoria coral informou que nove jogadores não estavam incluídos na relação de dispensas.

Thiago Coelho (goleiro);

Gabriel Souza (goleiro);

Rokenedy (goleiro);

Thiago Ennes (lateral-direito);

William Alves (zagueiro);

Eurico (zagueiro);

Matheus Vinícius (zagueiro);

Pedro Favela (volante);

Ronald (atacante).

Apesar de não terem sido incluídos na primeira lista de saídas, esses jogadores ainda não possuem permanência confirmada no elenco para a próxima temporada.

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Outros seis jogadores seguem em negociação com o Santa Cruz

Além dos nove nomes inicialmente informados, o Blog do Torcedor questionou a assessoria sobre a situação de outros seis atletas que também não apareceram na relação de dispensas.

Em resposta, o clube confirmou que João Pedro, Everaldo, Renato, Zé Mário, Matheus Melo e Matheus Cadorini possuem vínculos contratuais e seguem em negociação.

No caso de Matheus Cadorini, a assessoria esclareceu que o atacante chegou ao Santa Cruz por empréstimo. A permanência dos seis jogadores ainda não foi confirmada para 2027.

Dessa forma, o Tricolor segue avaliando a situação contratual de parte do elenco, e novas definições poderão ocorrer durante o planejamento para a próxima temporada.

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Veja os 19 jogadores que deixaram o Santa Cruz

O Santa Cruz anunciou uma primeira lista de desligamentos com 19 jogadores que integraram o elenco durante a temporada de 2026. A relação inclui atletas de diferentes posições.

Pedro Costa (lateral-direito);

Rodrigues (lateral-esquerdo);

Alex Ruan (lateral-esquerdo);

Edson Miranda (zagueiro);

Jeferson (zagueiro);

Andrey (volante);

Fabinho (volante);

Arilson (volante);

Fabiel (volante);

Léo Costa (meia);

Patrick Allan (meia);

Silva (meia);

Jhoninha (atacante);

Nilton (atacante);

Robinho (atacante);

Tiago Marques (atacante);

Alex Sandro (atacante);

Cassiano (atacante);

Eron (atacante).

A relação representa a primeira etapa da reformulação do elenco coral. Com outros jogadores ainda em negociação, o Santa Cruz poderá anunciar novas saídas ou permanências nas próximas semanas.

O clube segue trabalhando na definição do grupo que disputará as competições de 2027, enquanto a situação dos atletas com vínculos vigentes permanece em aberto.

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