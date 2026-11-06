Ex-Santa Cruz, Bismarck morre aos 36 anos em Natal

Meio-campista defendeu o Tricolor do Arruda em 2011, participou da campanha de acesso à Série C e foi vítima de disparos de arma de fogo em Natal

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O ex-jogador do Santa Cruz, Bismarck Vinicyus Freire do Nascimento, foi morto a tiros nesta sexta-feira (6), aos 36 anos, em um bar localizado no bairro Cidade Alta, em Natal, no Rio Grande do Norte.

O meio-campista, que defendeu o Tricolor do Arruda em 2011, chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, mas não resistiu aos ferimentos.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte, Bismarck estava acompanhado de amigos no Bar do Borogodó, na Rua Vaz Gondim, quando houve um desentendimento com outro homem, supostamente motivado por ciúmes.

Segundo as investigações preliminares, o suspeito deixou o estabelecimento, retornou posteriormente e efetuou disparos de arma de fogo. Uma segunda pessoa também foi atingida e recebeu atendimento médico.

A Polícia Civil investiga o caso como homicídio e tentativa de homicídio, buscando esclarecer as circunstâncias do crime e identificar o responsável.

Entre no canal do WhatsApp do Santa Cruz!

Passagem de Bismarck pelo Santa Cruz

Bismarck chegou ao Santa Cruz em agosto de 2011, contratado por empréstimo junto ao Fortaleza para reforçar o elenco comandado pelo técnico Zé Teodoro na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. A contratação foi solicitada pelo treinador, que já demonstrava interesse em contar com o meio-campista.

Revelado nas categorias de base do Fortaleza, Bismarck havia chamado a atenção do clube pernambucano em 2010, quando defendia o Guarany de Sobral e enfrentou o Santa Cruz na Série D.

Durante sua passagem pelo Arruda, o meia integrou o elenco que conquistou o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro de 2012. O Tricolor terminou a Série D de 2011 como vice-campeão, após ser derrotado pelo Tupi-MG na decisão.

Bismarck foi titular no jogo de volta da final, disputado em 20 de novembro de 2011, diante de 54.815 torcedores no Arruda. Na ocasião, o Santa Cruz perdeu por 2 a 0, e o meia foi substituído por Washington no segundo tempo.

Após o encerramento da competição, o jogador manifestou o desejo de permanecer no Santa Cruz para a temporada seguinte. Entretanto, sem um acordo para a continuidade do empréstimo, retornou ao Fortaleza.

Carreira e títulos de Bismarck

Natural de Natal, Bismarck construiu uma trajetória por diferentes clubes do futebol brasileiro. Além do Santa Cruz, defendeu equipes como Fortaleza, Guarany de Sobral, Vila Nova, Campinense, Paraná, CSA, Globo FC, Treze, River-PI, Fluminense-PI e Parnahyba. O jogador também teve uma passagem pelo Espérance de Tunis, da Tunísia.

Entre as principais conquistas da carreira estão o título da Série D do Campeonato Brasileiro de 2010, pelo Guarany de Sobral, e a Copa do Nordeste de 2013, pelo Campinense. O meio-campista também foi tricampeão cearense pelo Fortaleza e conquistou títulos estaduais pelo River-PI e Fluminense-PI.

Em 2026, Bismarck passou por Luminense, Rio Branco-PR e Parnahyba, acumulando 20 partidas e cinco gols na temporada. Recentemente, havia sido anunciado como reforço do Olímpia para a disputa do Campeonato Maranhense de 2027.

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!