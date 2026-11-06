De Dênis Marques a Ítalo Sena: torneio reúne ídolos e torcedores do Santa Cruz no Arruda

Com 12 ex-atletas do clube e 12 criadores de conteúdo, 9ª edição do TT Coral comemora fase positiva do Tricolor e apoia o Lar de Clara

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

A torcida do Santa Cruz ganha mais um motivo para comemorar neste sábado (7). Embalados pela atmosfera de entusiasmo com o retorno do Tricolor do Arruda à Série B do Campeonato Brasileiro após anos de espera, ex-jogadores, influenciadores e torcedores se reúnem no Estádio José do Rego Maciel para uma grande celebração que une futebol, resenha e solidariedade.

O encontro marca a realização do TT Coral 2026, torneio que chega ao seu nono ano de história com uma edição especial inspirada na Copa do Mundo. A programação no Arruda começa às 8h30 e se estende até as 19h.

O ambiente de festa pelo acesso promete ser o grande combustível desta edição. A competição, que nasceu da paixão de um grupo de amigos pelo clube, alcança marcas históricas em 2026. Pela primeira vez, contará com 12 equipes representadas por seleções fictícias cujos nomes e escudos homenageiam o universo tricolor.

O evento reunirá 12 ex-atletas profissionais, 12 influenciadores digitais e mais de 180 participantes inscritos, promovendo um reencontro geracional entre a torcida e ídolos que marcaram época com a camisa tricolor.

Entre os ex-jogadores confirmados estão nomes marcantes da história recente do clube, como Renatinho, Thiago Costa, Bruno Moraes (o General), Thiago Cunha, Wesley, Sandro Manoel, Danny Morais, Roberto, Memo, Raul Cajazeiras, Dênis Marques e Vítor. Eles dividirão os gramados do Arruda com torcedores comuns, proporcionando aos inscritos a experiência única de atuar ao lado de seus ídolos de arquibancada.

Além dos atletas, a lista de convidados inclui 12 criadores de conteúdo e personalidades da cena tricolor: Rafa Lira, Thiago Chacota, MC Maneirinho, Blogueirinho, Gago Elizeu, Rafa Patrício, Biel Vitor, Ítalo Sena, Jamal da Capital, Shitbot Coral, Drumilis e Daniel Gomes, reforçando a mistura de entretenimento, irreverência e futebol que se tornou a assinatura do torneio.

Para Frederico Dias, um dos diretores do TT Coral, o evento deste ano ganha contornos ainda mais marcantes pelo momento vivido pela instituição.

“Chegamos ao nosso nono ano com uma edição muito especial, inspirada na Copa do Mundo. Pela primeira vez, teremos 12 equipes, com 12 ex-jogadores do Santa Cruz e 12 influenciadores, ampliando a participação e proporcionando uma experiência ainda maior para os torcedores. E tudo isso em um momento muito positivo para o Santa Cruz, com a conquista do acesso à Série B.”

Uma das novidades estruturais mais expressivas da edição de 2026 é a ampla cobertura dos jogos. A competição terá todas as partidas transmitidas ao vivo pelo canal oficial do TT Coral no YouTube, contando com uma produção profissional composta por mais de dez câmeras, recursos de replay e narração em tempo real. A proposta é entregar ao público de casa uma transmissão com padrão de grandes jornadas esportivas.

Dentro de campo, o cronograma começa às 8h30 com as disputas dos Grupos A e C, que seguem até as 12h30. No turno da tarde, entre 13h e 17h, entram em ação os integrantes dos Grupos B e D. As semifinais acontecem às 17h30 e 18h, culminando na grande final às 18h30. Paralelemante aos jogos, os torcedores também poderão participar do lançamento do álbum de figurinhas oficial do torneio.

Além da festa e do esporte, o compromisso social permanece como pilar fundamental da organização. A edição 2026 renova a parceria com o Lar de Clara, instituição voltada ao acolhimento e educação de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O evento convida o público, participantes e parceiros a doarem alimentos não perecíveis no local, em 2024, a ação arrecadou mais de meia tonelada de mantimentos.

Idealizado em 2018, o TT Coral se consolidou no calendário afetivo do torcedor pernambucano. Para esta edição temática de Copa do Mundo, a criatividade se destaca no batismo das equipes, que trazem paródias bem-humoradas como Cobrasil, Argentina, Celestri, FrançaNta, Países Corais, Cobradá, Coralemanha, Tritália, Tringlaterra, Sana, Coral do Sul e Espanta.