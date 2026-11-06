Com aval de Zé Ricardo, Raniel pode retornar ao Santa Cruz em 2027

Técnico e jogador trabalharam juntos no Vasco em 2022. Atacante, aos 30 anos, atua na Tailândia e entrou no radar da SAF para a próxima temporada

por Davi Saboya
Com aval de Zé Ricardo, Raniel pode retornar ao Santa Cruz em 2027
Imagem do atacante Raniel na passagem pelo Vasco - DANIEL RAMALHO/CRVG

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Dez anos após deixar o Arruda como promessa da base, o atacante Raniel pode estar perto de vestir novamente a camisa do Santa Cruz. Aos 30 anos, o atacante tornou-se o principal desejo do Tricolor para a temporada 2027, impulsionado pelo interesse do técnico Zé Ricardo em reeditarem a parceria de sucesso que tiveram no Vasco.

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Foi na Série B de 2022 que a dupla se destacou, com o camisa 9 sendo peça-chave no acesso carioca ao marcar 10 de seus 16 gols na temporada, vivência valiosa para o momento do Santa Cruz, que reencontra a segunda divisão nacional após uma década.

A aproximação entre treinador e jogador foi positiva, e as tratativas formais sobre valores e contrato agora ficam a cargo da cúpula de futebol coral. Tanto que, de acordo com informações dos bastidores, até o empresário do jogador viajou para a Tailândia com o intuito de negociar a liberação do atual clube.

Com passagens marcantes por Cruzeiro, São Paulo e Santos, Raniel atua no futebol internacional desde 2023 e defende atualmente o BG Pathum United, da Tailândia. Embora possua contrato com a equipe asiática até o meio do ano que vem, o Santa Cruz trabalha nos bastidores confiante em viabilizar o retorno do "cria da casa".

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Gerailton Souza e confirmada pela reportagem da Rádio Jornal.

Experiente, o centroavante acumula bagagem internacional nas últimas três temporadas, com passagens por China, Emirados Árabes e Tailândia. Antes da experiência fora do país, Raniel construiu uma carreira sólida no Brasil.

Além das passagens por Santos, Vasco e São Paulo, o camisa 9 teve seu momento mais longo no Cruzeiro. A Raposa foi o seu primeiro destino ao deixar o Arruda como promessa coral, registrando 89 partidas e 16 bolas na rede pelo clube mineiro.

Santa Cruz em 2027

Sob o comando do CEO Thairo Arruda, o executivo de futebol Eduardo Freeland e o técnico Zé Ricardo, o Santa Cruz trabalha em ritmo acelerado para montar o elenco de 2027. A pré-temporada está prevista para acontecer no dia 6 de dezembro.

A ideia da direção coral é começar a temporada com uma folha salarial de cerca de R$ 2,5 milhões apenas para os jogadores, podendo ser aumentado no decorrer do ano.

Em relação aos jogadores do elenco deste ano, poucos devem permanecer na equipe. Entre eles: o goleiro Thiago Coelho, o zagueiro Eurico, o volante Pedro Favela e o atacante Ronald. Se entrar em acordo sobre o salário, o atacante Everaldo também pode seguir no time coral.

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Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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