Santa Cruz confirma que 19 jogadores estão fora dos planos para 2027

Tricolor prepara uma reformulação para a próxima temporada com o futebol já sob o comando da SAF, administrada por Danilo Caixeiro e Thairo Arruda

Por meio de uma nota oficial, divulgada na noite desta quinta-feira (5), o Santa Cruz confirmou que 19 jogadores estão fora dos planos para o ano de 2027. Sob o comando da SAF, o Tricolor do Arruda prepara uma grande reformulação para a próxima temporada, que marcará o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. O planejamento está sendo comandado pelo CEO Thairo Arruda, o executivo de futebol Eduardo Freeland e o técnico Zé Ricardo.

Veja os nomes dos jogadores que foram oficialmente desligados do Santa Cruz:

Jhoninha (Atacante), Nilton (Atacante), Robinho (Atacante), Tiago Marques (Atacante), Alex Sandro (Atacante), Cassiano (Atacante), Eron (Centroavante), Léo Costa (Meia), Patrick Allan (Meia), Silva (Meia), Andrey (Volante), Fabinho (Volante), Arilson (Volante), Fabiel (Volante), Pedro Costa (Lateral Direito), Rodrigues (Lateral Esquerdo), Alex Ruan (Lateral Esquerdo), Edson Miranda (Zagueiro) e Jeferson (Zagueiro).

"O Santa Cruz Futebol Clube agradece aos atletas que defenderam a camisa coral na temporada de 2026 e contribuíram para a conquista do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. A campanha marcou o retorno do Tricolor à competição e foi o principal feito do elenco profissional no ano", escreveu o clube coral, em nota oficial.

Entre os nomes que estão negociando com o Santa Cruz sobre uma possível permanência estão o goleiro Thiago Coelho, o zagueiro Eurico, o volante Pedro Favela e o atacante Ronald. O atacante Everaldo, se entrar em acordo sobre o salário para a próxima temporada, pode permanecer no clube.

Santa Cruz 2027

A pré-temporada do Santa Cruz deve começar no dia 6 de dezembro. O Tricolor ainda estuda se utilizará ou não a estrutura do Centro de Treinamento do Retrô, tanto no início da preparação quanto no decorrer do ano. A ideia da SAF é manter uma folha salarial de R$ 2,5 milhões apenas para os jogadores, valor que pode ser aumentado no decorrer do ano.

Nas redes sociais, o CEO da SAF, Thairo Arruda, já deixou claro que o Santa Cruz não fará exageros na montagem do elenco. A ideia dos dirigentes é fazer o "básico bem feito", ou seja, salários em dia e estrutura de qualidade para os atletas.