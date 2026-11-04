Everaldo espera nova proposta do Santa Cruz para definir futuro no clube

Em entrevista ao repórter Igor Moura, Fabiano Barbosa falou sobre o contrato do atacante, a possibilidade de novo acordo e os valores em aberto

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O futuro de Everaldo no Santa Cruz segue em discussão após o acesso do clube à Série B do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista ao repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, o empresário do atacante, Fabiano Barbosa, afirmou que aguarda uma nova proposta da diretoria coral para avaliar a permanência do jogador na próxima temporada.

O contrato de Everaldo prevê renovação automática e aumento salarial após a conquista do acesso à segunda divisão. Segundo apuração de Igor Moura, o vínculo assinado entre março e abril estabelece que os vencimentos do atleta sejam dobrados, o que pode elevar o salário mensal para mais de R$ 200 mil.

O departamento de futebol da SAF coral avalia as condições previstas no contrato em meio ao planejamento para 2027.

A definição do orçamento e a montagem do elenco estão entre as prioridades para a próxima temporada.

Empresário de Everaldo aguarda nova proposta do Santa Cruz

“Eu vou aguardar uma nova proposta, porque, logo de cara, eu já sabia que o Everaldo não iria aceitar. Até porque, como falamos anteriormente, ele baixou o salário e agora aumentou... ele já ganhava esse valor e fez por merecer”, afirmou Fabiano.

“Mas nisso a gente nem pensa: pensamos em ficar no Santa Cruz recebendo o valor que foi acordado no contrato anterior”, declarou.

Santa Cruz tem pendências financeiras com Everaldo

Durante a entrevista, Fabiano Barbosa também confirmou que ainda existem valores em aberto com o atacante.

Segundo o empresário, o clube tem uma pendência referente ao último mês e um acerto relacionado à premiação pelo acesso à Série B.

Apesar disso, o representante demonstrou confiança de que a situação será resolvida. Ele afirmou que a nova gestão já quitou quase todos os valores atrasados desde que chegou ao clube.

“Há uma pendência referente ao último mês e havia um acerto pelo acesso. Mas tenho certeza de que vão chegar a um acordo. Estamos aguardando, até porque eles chegaram há pouco tempo, mas já chegaram demonstrando serviço: pagaram quase tudo o que estava atrasado”, disse.

Fabiano Barbosa também elogiou a atuação da SAF coral e afirmou acreditar que a gestão tem condições de cumprir os compromissos financeiros.

“Acredito que isso não seja o problema, pois dinheiro há. Eles vieram para fazer a diferença e mudar tudo ali, onde realmente havia muitas coisas em atraso”, afirmou.

Santa Cruz planeja orçamento para a Série B

O planejamento do Santa Cruz para a próxima temporada inclui a definição do orçamento e a montagem do elenco que disputará a Série B.

A diretoria e a gestão da SAF projetam uma folha salarial mensal de aproximadamente R$ 2,5 milhões para o futebol profissional.

A reapresentação dos jogadores para o início da pré-temporada está prevista para 6 de dezembro, conforme informação divulgada anteriormente por Igor Moura.

Com a negociação de Everaldo ainda em aberto, a definição sobre o futuro do atacante faz parte das decisões que o Santa Cruz precisa tomar para estruturar o elenco que disputará a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.