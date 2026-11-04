Atlético-MG x Santa Cruz ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Brasil Sub-20

Após empate por 1 a 1 no jogo de ida, Santa Cruz visita o Atlético-MG nesta quarta (4), em busca de vaga nas semifinais da Copa do Brasil Sub-20

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O Santa Cruz entra em campo nesta quarta-feira (4), às 15h (horário de Brasília), diante do Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 de 2026.

Após o empate por 1 a 1 no confronto de ida, disputado no Estádio Lacerdão, em Caruaru, as duas equipes chegam em igualdade para decidir uma vaga nas semifinais da competição nacional.

A Cobra Coral busca uma classificação inédita para a próxima fase. Caso avance, o Tricolor pernambucano igualará a melhor campanha de um clube do estado na Copa do Brasil Sub-20, alcançada pelo Sport em 2016.

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Como foi o jogo de ida entre Santa Cruz e Atlético-MG?

Santa Cruz e Atlético-MG empataram por 1 a 1 na última sexta-feira (30), no Estádio Lacerdão, em Caruaru, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20.

O confronto foi marcado por oportunidades para os dois lados. O Tricolor pernambucano chegou a balançar as redes duas vezes, mas ambos os gols foram anulados pela arbitragem por impedimento.

Coube ao Atlético-MG abrir o placar no segundo tempo. Natã arriscou uma finalização de fora da área, no canto direito do goleiro Felipe, que ainda tentou alcançar a bola, mas não conseguiu evitar o gol.

Mesmo em desvantagem, o Santa Cruz reagiu e chegou ao empate com Sansão, que marcou um golaço para deixar tudo igual no Lacerdão.

Com o resultado, nenhuma das equipes conseguiu construir vantagem para o confronto decisivo em Belo Horizonte.

O que Santa Cruz e Atlético-MG precisam para se classificar?

Depois do empate por 1 a 1 na partida de ida, Santa Cruz e Atlético-MG precisam vencer o confronto desta quarta-feira (4) para garantir a classificação direta às semifinais da Copa do Brasil Sub-20.

Em caso de novo empate, independentemente do placar, a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis, já que não existe a regra do gol fora de casa como critério de desempate.

Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre Ceará e São Paulo. As partidas das semifinais estão previstas para as semanas dos dias 18 e 25 de novembro.

Como chegam Atlético-MG e Santa Cruz?

Atlético-MG

O Atlético-MG chega ao confronto decisivo após conquistar um empate fora de casa e terá a oportunidade de buscar a classificação diante de sua torcida, na Arena MRV.

Comandado pelo técnico Henrique Teixeira, o Galo vem de uma campanha positiva na temporada, marcada pela conquista do Campeonato Mineiro Sub-20, título confirmado no último dia 26 de outubro.

Na Copa do Brasil Sub-20, a equipe mineira eliminou Sobradinho, Athletic e Amazonas antes de chegar às quartas de final. Nas oitavas, venceu o Amazonas por 4 a 1 no confronto de ida e confirmou a classificação na partida seguinte.

Entre os principais nomes do elenco estão Natã, autor do gol no jogo de ida contra o Santa Cruz, e o atacante Mosquito, que soma dez gols em 37 partidas disputadas na temporada.

Santa Cruz

O Santa Cruz chega ao confronto vivendo sua melhor campanha na história da Copa do Brasil Sub-20. Pela primeira vez, o clube pernambucano alcançou as quartas de final da competição e agora tenta conquistar uma vaga inédita nas semifinais.

Comandada pelo técnico Thiago Souza, que também dirige o Sete de Setembro, clube parceiro da Cobra Coral, a equipe eliminou CSE, CSA e São Raimundo-RR para chegar entre os oito melhores times do torneio.

Nas oitavas de final, o Tricolor goleou o São Raimundo-RR por 5 a 1, fora de casa, garantindo a classificação com um placar agregado de 7 a 2.

O ataque coral tem sido um dos principais destaques da campanha. Hony soma quatro gols na competição, enquanto Sansão chegou a quatro após marcar no empate diante do Atlético-MG.

Além da campanha nacional, o Santa Cruz também está na semifinal do Campeonato Pernambucano Sub-20, na qual enfrentará o Ipojuca por uma vaga na decisão estadual.

Agora, o Tricolor tenta superar o Atlético-MG fora de casa para seguir fazendo história na competição nacional.

Onde assistir Atlético-MG x Santa Cruz ao vivo?

A partida entre Atlético-MG e Santa Cruz, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 de 2026, terá transmissão ao vivo em:

Transmissão: SporTV (TV fechada);

O confronto será disputado nesta quarta-feira (4), às 15h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Prováveis escalações de Atlético-MG e Santa Cruz

Atlético-MG (Técnico: Henrique Teixeira)

Pedro Cobra; Wanderson, Lemos, Samuel e Samuel Deus; Mathias, Índio e Natã; Jonatas, Cauã Soares e Mosquito.

Santa Cruz (Técnico: Thiago Souza)

Felipe; Vitor, Caio, Luciano Bico e Tocha; Jhonata Brow, Isaías e Barthel; Léo Souza, Hony e Sansão.

Arbitragem de Atlético-MG x Santa Cruz

Árbitro: Hieger Tulio Cardoso (MG);

Hieger Tulio Cardoso (MG); Árbitro assistente 1: Rodney Faria Lima (MG);

Rodney Faria Lima (MG); Árbitro assistente 2: Emilio Junio Nascimento Santos (MG).

Ficha técnica de Atlético-MG x Santa Cruz

Jogo: Atlético-MG x Santa Cruz;

Atlético-MG x Santa Cruz; Competição: Copa do Brasil Sub-20 de 2026;

Copa do Brasil Sub-20 de 2026; Fase: Quartas de final (jogo de volta);

Quartas de final (jogo de volta); Placar da ida: Santa Cruz 1 x 1 Atlético-MG;

Santa Cruz 1 x 1 Atlético-MG; Data: quarta-feira, 4 de novembro de 2026;

quarta-feira, 4 de novembro de 2026; Horário: 15h (de Brasília);

15h (de Brasília); Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG);

Arena MRV, Belo Horizonte (MG); Transmissão: SporTV (TV fechada).

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