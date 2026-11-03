Santa Cruz discute renovação de Everaldo, que pode ultrapassar R$ 200 mil por mês

Atacante tem cláusula de renovação automática e aumento salarial previsto no vínculo; diretoria da SAF debate os próximos passos para 2027

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O futuro de Everaldo no Santa Cruz está em discussão. O contrato do atacante prevê renovação automática com aumento salarial para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, condição que está sendo avaliada pelo departamento de futebol da SAF coral.

Segundo apuração de Igor Moura, da Rádio Jornal, o vínculo assinado entre março e abril estabelece que os vencimentos do jogador sejam dobrados após o acesso à segunda divisão. Com isso, o salário mensal do atleta pode ultrapassar R$ 200 mil.

Contrato de Everaldo prevê renovação automática

O acordo firmado entre Everaldo e o Santa Cruz contém gatilhos contratuais. Um deles, referente à premiação individual pelo acesso à Série B, já foi cumprido.

O outro ponto é a renovação automática do contrato, acompanhada do aumento salarial. A cláusula está sendo debatida por Thairo Arruda e Eduardo Freeland, que integram a estrutura de futebol da SAF.

De acordo com a apuração, os valores e as condições estão previstos no contrato vigente. Caso o Santa Cruz decida não manter o atacante diante dos vencimentos previstos, terá de negociar com o jogador e seu representante para chegar a um acordo sobre a rescisão.

Everaldo teve participação importante na campanha do acesso coral. O atacante disputou 21 partidas, marcou um gol e distribuiu três assistências. O jogador foi titular absoluto da equipe comandada por Cristian de Souza.

Santa Cruz planeja elenco para a Série B

O planejamento para a próxima temporada também envolve a definição do orçamento e a montagem do elenco.

A diretoria e a gestão da SAF projetam uma folha salarial mensal de aproximadamente R$ 2,5 milhões para o futebol profissional.

A reapresentação dos jogadores para o início da pré-temporada está prevista para 6 de dezembro, conforme informação divulgada anteriormente por Igor Moura.