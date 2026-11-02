Santa Cruz: Thairo Arruda aponta pilares da gestão para 2027

Dirigente apontou como prioridades a permanência na segunda divisão, compromissos em dia e investimentos estruturais após o acesso conquistado

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Thairo Arruda, CEO da SAF do Santa Cruz, publicou no último domingo (1º), no X, uma mensagem em que apresentou os pilares que devem orientar a gestão do clube em 2027. O dirigente destacou a consolidação na Série B, o cumprimento dos compromissos financeiros e o planejamento de longo prazo.

“O Santa Cruz de 2027 será exemplo em três pilares”, escreveu Arruda, ao listar “humildade”, “gestão” e “visão” como prioridades.

O CEO afirmou que o primeiro objetivo é consolidar o clube na segunda divisão, sem pular etapas, e defendeu salários, comissões e compromissos rigorosamente em dia.

Publicação na íntegra:

"O Santa Cruz de 2027 será exemplo em três pilares:

Humildade: nosso primeiro objetivo é claro: consolidar o clube na Série B. Sem pular etapas.

Gestão: salários, comissões e compromissos rigorosamente em dia. Fazer o básico bem feito, com seriedade e disciplina.

Visão: pensar no longo prazo, investir em infraestrutura e reconstruir a credibilidade do clube.

Sem promessas mirabolantes. Sem atalhos.

Passo a passo, com trabalho, responsabilidade e humildade, vamos construir o Santa Cruz que nossa torcida merece.

A ambição é grande. Mas os pés seguem no chão."

Santa Cruz terá calendário mais extenso em 2027

Com o acesso conquistado na Série C, o Santa Cruz disputará o Campeonato Pernambucano, a Copa do Brasil e a Série B na próxima temporada.

O calendário mais extenso exige planejamento para a montagem do elenco.

Na publicação, Arruda também afirmou que a gestão pretende investir em infraestrutura e reconstruir a credibilidade do clube. “Sem promessas mirabolantes. Sem atalhos”, escreveu. “A ambição é grande. Mas os pés seguem no chão.”

Planejamento do elenco e chegada de executivo

A reapresentação dos jogadores para o início da pré-temporada está prevista para 6 de dezembro, segundo informação divulgada anteriormente por Igor Moura.

A diretoria e a gestão da SAF projetam uma folha salarial mensal de aproximadamente R$ 2,5 milhões para o elenco profissional. O clube aguarda a chegada do executivo de futebol Eduardo Freeland para avançar nas decisões sobre a composição do grupo.

Zé Ricardo foi anunciado como técnico

Na última sexta-feira (30), o Santa Cruz anunciou Zé Ricardo como treinador para a temporada de 2027. Aos 55 anos, José Ricardo Mannarino assume a equipe no retorno à Série B.

O técnico tem passagens por Flamengo, Vasco, Botafogo, Internacional, Fortaleza e Cruzeiro.

Ele chega para substituir Cristian de Souza e trabalhar com a estrutura de futebol conduzida pela SAF, sob a liderança de Thairo Arruda, com Eduardo Freeland e a participação do presidente Bruno Rodrigues na fase de transição.