Zé Ricardo projeta temporada do Santa Cruz na Série B: "Uma honra"

Com currículo vitorioso no futebol carioca e no exterior, o comandante chega para liderar a Cobra Coral na volta à Segunda Divisão

por Davi Saboya
Zé Ricardo projeta temporada do Santa Cruz na Série B: "Uma honra"
Zé Ricardo, novo técnico do Santa Cruz, na passagem pelo Vasco - Divulgação/Vasco

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Anunciado na última sexta-feira (30), como o novo comandante do Santa Cruz para a temporada 2027, o técnico Zé Ricardo chega ao Arruda com a missão de liderar o futebol Tricolor no ano do seu retorno à Série B do Campeonato Brasileiro, divisão que o clube não disputava desde 2017.

O treinador assume a vaga deixada por Cristian de Souza e chega respaldado pela nova estrutura do futebol coral, que já é conduzida nos bastidores pelos executivos da SAF, sob a liderança do CEO Thairo Arruda, do executivo de futebol Eduardo Freeland e com a participação direta do presidente Bruno Rodrigues nesta fase de transição.

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Em suas primeiras palavras como comandante tricolor, Zé Ricardo ressaltou o peso da tradição da Cobra Coral e o sentimento ao aceitar o desafio.

"Recebi essa oportunidade com um enorme entusiasmo, muito orgulho e, acima de tudo, um senso de responsabilidade muito grande. Para mim, é uma honra representar um clube da grandeza do Santa Cruz, uma instituição histórica, de tradição e de uma paixão incomparável", declarou.

Ciente do tamanho do desafio que terá pela frente e do papel determinante das arquibancadas do Arruda na caminhada até o fim de 2027, o treinador apontou a massa coral como a principal engrenagem para a reestruturação do clube dentro de campo.

"Eu sei da força e da importância da torcida e que será ela, sem dúvida, a nossa grande fonte de inspiração e uma força motriz importante pra gente construir juntos essa caminhada em 2027. São muitos obstáculos, é uma caminhada árdua, mas eu tenho certeza que, com muito trabalho, dedicação e compromisso, a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos e dar alegria à nossa torcida", comentou.

Quem é o novo técnico do Santa Cruz?

Zé Ricardo acumula conquistas marcantes em sua trajetória no futebol brasileiro e experiências no exterior. Pelo Flamengo, sagrou-se campeão carioca invicto em 2017, conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2016 e levou o time principal ao terceiro lugar do Campeonato Brasileiro no mesmo ano.

No Vasco da Gama, destacou-se pela arrancada que garantiu a vaga da equipe na Copa Libertadores de 2018, feito que lhe rendeu o prêmio de melhor técnico do Campeonato Carioca daquela temporada.

Com passagens internacionais pelo futebol do Japão, Catar e Peru, onde dirigiu o Sporting Cristal na Libertadores de 2026, o treinador assume o comando do Tricolor do Arruda na primeira temporada com o aporte da SAF, comandada pela Matix, dos empresários Danilo Caixeiro e Thairo Arruda.

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Davi Saboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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