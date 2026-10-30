Santa Cruz x Atlético-MG ao vivo: onde assistir, horário e escalações pela Copa do Brasil Sub-20

Em campanha histórica, Santa Cruz recebe o Atlético-MG nesta sexta-feira (30), no Lacerdão, pelas quartas da Copa do Brasil Sub-20; veja os detalhes

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O Santa Cruz entra em campo nesta sexta-feira (30), às 16h30 (horário de Brasília), diante do Atlético-MG, no Estádio Lacerdão, em Caruaru, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 de 2026.

Após conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro com a equipe profissional, o Tricolor pernambucano busca dar mais uma alegria à torcida, desta vez com as categorias de base. A Cobra Coral já realiza sua melhor campanha na história da competição e tenta conquistar uma vaga inédita nas semifinais.

O confronto terá entrada gratuita para os torcedores, que poderão acompanhar a partida no Lacerdão. Para quem não puder comparecer ao estádio, o duelo será transmitido ao vivo pelo SporTV, na televisão fechada.

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Como chegam Santa Cruz e Atlético-MG?

Santa Cruz

O Santa Cruz chega às quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 vivendo um momento histórico. Pela primeira vez, a equipe pernambucana alcançou esta fase da competição nacional, superando suas participações anteriores.

Comandado pelo técnico Thiago Souza, que também dirige o Sete de Setembro, clube parceiro da Cobra Coral, o Tricolor eliminou três adversários até chegar entre os oito melhores times do torneio: CSE, CSA e São Raimundo-RR.

Nas oitavas de final, o Santa Cruz goleou o São Raimundo-RR por 5 a 1, fora de casa, no último dia 21. Mesmo após sair atrás no placar, a equipe reagiu com dois gols de Sansão, dois de Hony e um de Caio, garantindo a classificação com um placar agregado de 7 a 2.

Entre os principais destaques ofensivos estão os atacantes Hony, com quatro gols, e Sansão, com três, que lideram a artilharia coral na competição.

Hony, de 20 anos, também apresenta bons números na temporada. O atacante soma dez gols em 13 partidas disputadas, sendo uma das principais peças ofensivas da equipe.

Além da campanha nacional, o Santa Cruz também está na semifinal do Campeonato Pernambucano Sub-20, na qual enfrentará o Ipojuca por uma vaga na decisão estadual.

Agora, o Tricolor tenta alcançar as semifinais da Copa do Brasil Sub-20 pela primeira vez. Caso consiga a classificação, igualará a melhor campanha de um clube pernambucano no torneio, alcançada pelo Sport em 2016.

Atlético-MG

O Atlético-MG chega ao confronto embalado pela conquista do Campeonato Mineiro Sub-20, título confirmado na última segunda-feira (26).

Na Copa do Brasil Sub-20, a equipe comandada pelo técnico Henrique Teixeira eliminou Sobradinho, Athletic e Amazonas para garantir presença nas quartas de final.

Nas oitavas, o Galo venceu o Amazonas por 4 a 1 no confronto de ida e confirmou a classificação na partida de volta.

Um dos principais destaques da equipe mineira é o atacante Mosquito, que soma dez gols em 37 partidas disputadas na temporada.

O Atlético-MG busca conquistar um resultado positivo fora de casa para levar vantagem ao confronto de volta, que será disputado diante de sua torcida, em Belo Horizonte.

Onde assistir Santa Cruz x Atlético-MG ao vivo?

A partida entre Santa Cruz e Atlético-MG, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 de 2026, terá transmissão ao vivo em:

Transmissão: SporTV (TV fechada);

O confronto será disputado nesta sexta-feira (30), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Lacerdão, em Caruaru, Pernambuco.

Como conseguir ingressos para Santa Cruz x Atlético-MG?

Os torcedores do Santa Cruz poderão acompanhar gratuitamente o confronto diante do Atlético-MG, pelas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20.

A partida terá entrada gratuita no Estádio Lacerdão, em Caruaru, permitindo que a torcida coral apoie a equipe na busca por uma classificação inédita às semifinais da competição nacional.

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Prováveis escalações de Santa Cruz e Atlético-MG

Santa Cruz (Técnico: Thiago Souza)

Felipe; Vitor, Caio, Luciano Bico e Tocha; Jhonata Brow, Isaías e Barthel; Léo Souza, Hony e Sansão.

Atlético-MG (Técnico: Henrique Teixeira)

Pedro Cobra; Wanderson, Lemos, Samuel e Samuel Deus; Mathias, Índio e Natã; Jonatas, Cauã Soares e Mosquito.

Quando será o jogo de volta entre Santa Cruz e Atlético-MG?

Após o confronto desta sexta-feira (30), Santa Cruz e Atlético-MG voltarão a se enfrentar na próxima quarta-feira, 4 de novembro, às 15h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20.

Como o Santa Cruz disputa a primeira partida como mandante, a definição da vaga nas semifinais acontecerá em Minas Gerais.

Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre Ceará e São Paulo. As partidas das semifinais estão previstas para as semanas dos dias 18 e 25 de novembro.

Arbitragem de Santa Cruz x Atlético-MG

Árbitro: José Marciano Lopes da Silva Junior (PE);

José Marciano Lopes da Silva Junior (PE); Árbitro assistente 1: José Romão da Silva Neto (PE);

José Romão da Silva Neto (PE); Árbitro assistente 2: Túlio de Farias Ribeiro Caldas (PE).

Ficha técnica de Santa Cruz x Atlético-MG

Jogo: Santa Cruz x Atlético-MG;

Santa Cruz x Atlético-MG; Competição: Copa do Brasil Sub-20 de 2026;

Copa do Brasil Sub-20 de 2026; Fase: Quartas de final (jogo de ida);

Quartas de final (jogo de ida); Data: sexta-feira, 30 de outubro de 2026;

sexta-feira, 30 de outubro de 2026; Horário: 16h30 (de Brasília);

16h30 (de Brasília); Local: Estádio Lacerdão, Caruaru (PE);

Estádio Lacerdão, Caruaru (PE); Transmissão: SporTV (TV fechada);

SporTV (TV fechada); Ingressos: entrada gratuita.

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