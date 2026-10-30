Santa Cruz anuncia Zé Ricardo como técnico para a Série B de 2027

Aos 55 anos, treinador chega ao Tricolor após passagem pelo Sporting Cristal e assume a missão de comandar o clube no retorno à Série B

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O Santa Cruz anunciou Zé Ricardo como novo técnico para a temporada de 2027. Aos 55 anos, José Ricardo Mannarino chega ao Tricolor para comandar a equipe no retorno à Série B do Campeonato Brasileiro.

O treinador acumula mais de três décadas de experiência no futebol e passagens por clubes como Flamengo, Vasco, Botafogo, Internacional, Fortaleza e Cruzeiro.

Entre os principais títulos da carreira estão o Campeonato Carioca de 2017, conquistado de forma invicta pelo Flamengo, e a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016, também pelo clube carioca. Zé Ricardo ainda conduziu o Flamengo ao terceiro lugar do Campeonato Brasileiro de 2016.

Zé Ricardo tem experiência nacional e internacional

No Vasco, o treinador comandou a arrancada que garantiu ao clube classificação para a Libertadores de 2018. Na mesma temporada, foi eleito o melhor técnico do Campeonato Carioca.

Zé Ricardo também possui experiências fora do Brasil, com trabalhos no Japão, Catar e Peru.

O trabalho mais recente foi no Sporting Cristal, onde participou da Libertadores de 2026.

Agora, o treinador inicia um novo capítulo da carreira com a missão de liderar o Santa Cruz em uma temporada que marcará o retorno coral à Segunda Divisão nacional.

“Abraço essa oportunidade com grande entusiasmo e responsabilidade. É um privilégio representar um clube gigante como o Santa Cruz, que tem uma torcida apaixonada e que será a força motriz nessa caminhada”, afirmou Zé Ricardo.

A chegada do treinador faz parte do planejamento do Santa Cruz para 2027, temporada em que o clube voltará a disputar a Série B após a conquista do acesso neste ano.