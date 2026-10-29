Primeiros reforços começam a ser especulados no Santa Cruz; veja os nomes

Conduzida por Eduardo Freeland e Thairo Arruda, SAF do Tricolor mapeia reforços e prepara início da pré-temporada para o dia 6 de dezembro

por Davi Saboya
Primeiros reforços começam a ser especulados no Santa Cruz; veja os nomes
Eduardo Freeland, executivo de futebol do Santa Cruz - Reprodução/Santa Cruz

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Com o planejamento do futebol para o próximo ano em ritmo acelerado, os primeiros nomes para reforçar o elenco do Santa Cruz já começam a circular nos bastidores do Arruda. A diretoria e a gestão da SAF trabalham para estruturar o grupo que disputará a próxima temporada, contando com a engenharia financeira do novo modelo empresarial, que prevê uma folha salarial inicial de R$ 2,5 milhões dedicada exclusivamente ao elenco profissional.

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Entre as negociações encaminhadas, um dos destaques é o zagueiro Ricardo Graça, de 29 anos. Revelado pelo Vasco e com passagem pelo futebol japonês, onde defendeu o Júbilo Iwata até o final de 2025, o defensor está sem clube e surge como uma das opções para encorpar o sistema defensivo tricolor.

Outro nome que ganha força no clube é o do atacante André Shinyashiki, também de 29 anos. O atleta, que atua como ponta-esquerda, fez toda a sua formação nas categorias de base nos Estados Unidos, acumula passagem recente pelo futebol da Bulgária e pode ter no Santa Cruz a sua primeira experiência atuando no futebol brasileiro.

Além de possíveis reforços, Freeland também já começou a negociar as permanências do Santa Cruz. Em entrevista exclusiva à Rádio Jornal, o goleiro Thiago Coelho revelou que o seu estafe já foi contactado para falar sobre a próxima temporada.

A montagem do departamento de futebol coral é conduzida de forma integrada pelo executivo de futebol Eduardo Freeland em conjunto com o CEO da SAF, Thairo Arruda. Durante esta fase inicial de transição e estruturação do projeto, os dirigentes também contam com a participação direta do presidente do clube social, Bruno Rodrigues.

Paralelamente à busca por reforços dentro de campo, a cúpula tricolor trabalha para oficializar o novo comandante técnico. Desde a saída de Cristian de Souza, desligado do cargo logo após a conquista do acesso à Segunda Divisão, o banco de reservas segue vago.

Técnico do Santa Cruz

O nome mais cotado para assumir o comando da equipe é o de Fábio Mathias, atualmente no CRB, profissional que possui histórico de trabalho com os executivos da SAF na época em que atuaram no Botafogo. Toda a preparação visa ao pontapé inicial dos trabalhos em campo, com a reapresentação do elenco e o início da pré-temporada marcados para o dia 6 de dezembro.

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Davi Saboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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