Eduardo Freeland fala pela primeira vez após assinar com o Santa Cruz: "não prometo soluções mágicas"

Novo executivo de futebol do Tricolor agradeceu à diretoria pela confiança e destacou a importância de preservar a identidade do clube no planejamento

por Thiago Seabra
Eduardo Freeland fala pela primeira vez após assinar com o Santa Cruz: "não prometo soluções mágicas"
Eduardo Freeland, executivo de futebol do Santa Cruz

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O Santa Cruz divulgou as primeiras declarações de Eduardo Freeland após a assinatura do contrato para assumir o cargo de executivo de futebol do clube na temporada 2027. Em mensagem direcionada à torcida coral, o profissional destacou a responsabilidade de trabalhar em um clube da dimensão do Tricolor e apontou planejamento, organização e transparência como pilares de sua atuação.

O novo dirigente também agradeceu ao presidente Bruno Rodrigues e a Thairo Arruda e Danilo Caixeiro pela confiança. Freeland chega ao Arruda para conduzir o planejamento do departamento de futebol para a temporada de 2027, quando o Santa Cruz disputará a Série B do Campeonato Brasileiro.

Ao falar sobre as expectativas para o trabalho, o executivo evitou promessas de resultados imediatos e ressaltou a importância da construção diária.

Não prometo soluções mágicas, mas trabalho, transparência e entrega”, afirmou.

O que disse Eduardo Freeland?

Freeland afirmou que conhece a dimensão do Santa Cruz e a responsabilidade de participar de um novo momento do clube. O executivo também destacou a necessidade de preservar a identidade e os valores históricos da instituição.

Assumir o cargo de Executivo de Futebol do Santa Cruz Futebol Clube é uma honra, um privilégio, mas também uma grande responsabilidade”, escreveu.

O dirigente defendeu a construção de resultados consistentes por meio de planejamento e decisões fundamentadas.

Segundo ele, o trabalho será direcionado à organização dos processos e à criação de um ambiente profissional, com participação integrada da diretoria, comissão técnica, atletas e funcionários.

Freeland também ressaltou que as decisões tomadas neste início de ciclo terão reflexos no futuro do clube. O objetivo, segundo o executivo, é contribuir para fortalecer a história tricolor e corresponder à expectativa da torcida.

Ao encerrar a mensagem, o novo responsável pelo futebol coral reforçou o compromisso com o trabalho e convocou a união em torno dos objetivos do clube.

O desafio é grande, mas, com união e determinação, vamos juntos fazer o Santa Cruz avançar!”, concluiu.

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Eduardo Freeland chega ao Santa Cruz após três acessos à Série A

Eduardo Freeland tem três acessos à Série A do Campeonato Brasileiro no currículo. Ele participou das campanhas de Botafogo, em 2021, Bahia, em 2022, e Athletico-PR, em 2025.

Aos 46 anos, o profissional tem formação em Educação Física e especialização em gestão de futebol.

Antes de assumir funções na equipe profissional do Botafogo, trabalhou nas categorias de base do clube carioca.

Também passou pelo Avaí, entre 2023 e 2024, antes de assumir a diretoria de futebol do Athletico-PR em 2025.

Planejamento para a Série B é prioridade no Santa Cruz

Uma das principais tarefas de Freeland será organizar o departamento de futebol e participar da montagem do elenco para 2027.

A situação contratual de boa parte dos jogadores que fizeram parte da campanha de acesso exige definições sobre permanências, renovações e contratações.

Freeland assume a função após a saída de Alex Brasil e Moisés Von Ahn do departamento de futebol. Com a chegada do executivo, o Santa Cruz inicia uma nova etapa de organização para a próxima temporada, com o retorno à Série B como parte do cenário esportivo de 2027.

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Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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