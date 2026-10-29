Chapa única: Bruno Rodrigues será reeleito por aclamação no Santa Cruz

Atual mandatário lidera chapa "Santa Cruz Cada Vez Mais Forte" ao lado de Marco Benevides e Victor Tavares para o triênio 2027–2029

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Com o encerramento do prazo de inscrição nesta quinta-feira (29), o Santa Cruz deu um passo decisivo para a definição do seu comando no triênio 2027–2029. Em nota oficial, o clube confirmou o recebimento da inscrição da chapa “Santa Cruz Cada Vez Mais Forte”, a única a protocolar candidatura para o processo eleitoral. Com isso, o atual mandatário Bruno Rodrigues caminha para ser reeleito por aclamação na presidência do Executivo, mantendo a gestão ao lado de Marco Benevides como vice-presidente.

A chapa também oficializou a indicação de Victor Tavares, que prosseguirá e será reeleito por aclamação na presidência do Conselho Deliberativo. O pleito está agendado para o dia 6 de dezembro de 2026.

A consolidação do grupo político ocorre em um momento histórico para o Tricolor do Arruda, respaldada tanto pelo desempenho dentro de campo quanto pelos avanços institucionais.

Sob a liderança de Bruno Rodrigues, o clube enfileirou dois acessos consecutivos no Campeonato Brasileiro, saindo da Série D para a Série C e, em seguida, garantindo o retorno à Série B, além de ter tirado do papel a implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Com a oficialização do novo modelo empresarial, o departamento de futebol coral passa a ser gerido sob uma nova estrutura corporativa. A SAF do Santa Cruz será comandada pela Matix, empresa que adquiriu a maior fatia das ações da Cobra Coral Participações S/A.

SAF do Santa Cruz

A liderança executiva da nova fase ficará a cargo de Danilo Caixeiro, que assumirá como presidente do Conselho de Administração da SAF, e de Thairo Arruda, no posto de CEO.

Nesse novo organograma, a associação manterá representação direta nas decisões do futebol. O clube social terá direito a duas cadeiras no Conselho de Administração da SAF, que serão ocupadas justamente pelo presidente executivo Bruno Rodrigues e pelo presidente do Conselho Deliberativo, Victor Tavares, garantindo a articulação entre a tradição tricolor e a nova gestão privada.