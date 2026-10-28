Santa Cruz: Thiago Coelho revela contato de executivo para falar sobre permanência

Titular absoluto e decisivo na reta final da temporada 2026 do Santa Cruz, o goleiro Thiago Coelho teve sua permanência sinalizada para o próximo ano e celebrou o reconhecimento do seu trabalho. Com vínculo contratual com o Tricolor até 2027, o arqueiro revelou, em entrevista exclusiva à Rádio Jornal, que foi procurado pelo novo executivo de futebol do clube, Eduardo Freeland, sinalizando o desejo de contar com ele no planejamento da próxima temporada.

O primeiro contato com a gestão foi facilitado por laços antigos entre o estafe do atleta e o dirigente. Conforme explicou o goleiro, seus empresários, Samuel e Renan, já possuíam uma relação profissional anterior com Freeland, o que agilizou a conversa sobre o futuro no Arruda.

“Esta semana recebemos o contato do Freeland. Na verdade, o meu empresário, o pessoal da minha empresa, os meus representantes, o Samuel e o Renan, eles já tinham o conhecimento do Freeland, né? Eles já se conheciam, já tinham feito parceria junto em outras oportunidades. Então, esse primeiro contato foi um pouco mais fácil, assim, digamos assim, por conta de já se conhecerem, né?”

Com o encerramento de uma temporada em alta, onde terminou como peça-chave sob as traves corais, Thiago Coelho não escondeu a satisfação de ser avaliado positivamente pela nova cúpula de futebol, conhecida pela experiência em divisões superiores e histórico de conquistas.

"Se fosse uma notícia ruim também era mais fácil de falar, né, entre os dois casos, mas a notícia foi boa. Eu fiquei muito feliz de poder estar sendo bem avaliado pelo pessoal que está chegando. A gente sabe que é um pessoal que está acostumado com um patamar diferente, que tem uma mais extensa experiência aí de conquistas recentes nessa divisão. Então você chegar e ficar sabendo disso é muito gratificante. A gente fica feliz realmente, porque é um reconhecimento do nosso trabalho”, pontuou o jogador.

O arqueiro ainda reforçou o carinho pelo clube e a importância de dar continuidade ao trabalho iniciado, destacando que uma saída seria frustrante diante da identificação construída com a camisa tricolor.

“E eu fico muito feliz de poder continuar no Santa Cruz. Seria um pouco frustrante não poder continuar, não poder estender esse vínculo, estender essa história, né, que a gente vem bem fazendo”, comentou Thiago Coelho.

Pré-temporada do Santa Cruz

Apesar de não ter definido o nome do próximo técnico, o Santa Cruz já cravou que a próxima temporada começará no mês de dezembro. A estimativa da direção é de um custo de cerca de R$ 2,5 milhões de folha salarial só com os jogadores. O planejamento para próxima temporada está sendo tocado pelo presidente Bruno Rodrigues, o CEO da SAF Thairo Arruda e o executivo de futebol Eduardo Freeland.