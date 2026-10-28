Santa Cruz define cinco prioridades para 2027; veja quem pode permanecer no elenco

Com retorno à Série B e previsão de folha salarial de R$ 2,5 milhões, clube começa a definir o grupo para a próxima temporada; confira

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O Santa Cruz tem cinco jogadores tratados como prioridade para permanecer no elenco na temporada de 2027. A informação foi divulgada pelo repórter Igor Moura, do Escrete de Ouro, durante o programa Escrete na Rede, da Rádio Jornal.

Os nomes apontados são o goleiro Thiago Coelho, o volante Eurico, o zagueiro Edson Miranda, o meio-campista Pedro Favela e o atacante Ronald. A definição faz parte do planejamento tricolor para o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro.

Santa Cruz prepara reformulação para 2027

Com o acesso conquistado na Série C, o Santa Cruz terá um calendário mais extenso na próxima temporada.

Além do Campeonato Pernambucano, o clube disputará a Copa do Brasil e a Série B, o que exige planejamento para a montagem do elenco.

A reapresentação dos jogadores para o início da pré-temporada está prevista para 6 de dezembro, segundo informação divulgada anteriormente por Igor Moura.

A diretoria e a gestão da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) também projetam uma folha salarial mensal de aproximadamente R$ 2,5 milhões para o elenco profissional. O clube aguarda a chegada do executivo de futebol Eduardo Freeland para avançar nas decisões sobre a composição do grupo.

Jogadores do Santa Cruz com contrato até o fim de 2026

Parte do elenco tem vínculo previsto para terminar em dezembro de 2026.

A lista inclui atletas de todos os setores do campo, mas o fim do contrato não significa, necessariamente, que todos deixarão o clube.

A situação de cada jogador dependerá das decisões tomadas durante o planejamento para a próxima temporada.

Goleiros

Rokenedy

Laterais

Alex Ruan

Rodrigues

Zagueiros

William Alves

Eurico

Edson Miranda

Matheus Vinícius

Jefferson Bahia

Volantes e meias

Pedro Favela

Silva

Fabinho

Nilton

Arílson

Andrey

Patrick Allan

Matheus Melo

Atacantes