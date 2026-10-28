Santa Cruz define cinco prioridades para 2027; veja quem pode permanecer no elenco

Com retorno à Série B e previsão de folha salarial de R$ 2,5 milhões, clube começa a definir o grupo para a próxima temporada; confira

por Thiago Seabra
Santa Cruz define cinco prioridades para 2027; veja quem pode permanecer no elenco
Edson Miranda, zagueiro do Santa Cruz

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O Santa Cruz tem cinco jogadores tratados como prioridade para permanecer no elenco na temporada de 2027. A informação foi divulgada pelo repórter Igor Moura, do Escrete de Ouro, durante o programa Escrete na Rede, da Rádio Jornal.

Os nomes apontados são o goleiro Thiago Coelho, o volante Eurico, o zagueiro Edson Miranda, o meio-campista Pedro Favela e o atacante Ronald. A definição faz parte do planejamento tricolor para o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro.

Santa Cruz prepara reformulação para 2027

Com o acesso conquistado na Série C, o Santa Cruz terá um calendário mais extenso na próxima temporada.

Além do Campeonato Pernambucano, o clube disputará a Copa do Brasil e a Série B, o que exige planejamento para a montagem do elenco.

A reapresentação dos jogadores para o início da pré-temporada está prevista para 6 de dezembro, segundo informação divulgada anteriormente por Igor Moura.

A diretoria e a gestão da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) também projetam uma folha salarial mensal de aproximadamente R$ 2,5 milhões para o elenco profissional. O clube aguarda a chegada do executivo de futebol Eduardo Freeland para avançar nas decisões sobre a composição do grupo.

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Jogadores do Santa Cruz com contrato até o fim de 2026

Parte do elenco tem vínculo previsto para terminar em dezembro de 2026.

A lista inclui atletas de todos os setores do campo, mas o fim do contrato não significa, necessariamente, que todos deixarão o clube.

A situação de cada jogador dependerá das decisões tomadas durante o planejamento para a próxima temporada.

Goleiros

  • Rokenedy

Laterais

  • Alex Ruan
  • Rodrigues

Zagueiros

  • William Alves
  • Eurico
  • Edson Miranda
  • Matheus Vinícius
  • Jefferson Bahia

Volantes e meias

  • Pedro Favela
  • Silva
  • Fabinho
  • Nilton
  • Arílson
  • Andrey
  • Patrick Allan
  • Matheus Melo

Atacantes

  • Eron
  • Ronaldo
  • Renato
  • Tiago Marques
  • Alex Sandro
  • Jhoninha
  • Cassiano
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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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