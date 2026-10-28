Becker admite impacto de salários atrasados e evita prometer data de pagamento no Náutico

Presidente afirma que inadimplência afeta o dia a dia, mas nega corpo mole do elenco e diz que clube busca antecipar de receitas para equilibrar caixa

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O presidente do Náutico, Bruno Becker, voltou a falar nesta quarta-feira sobre os salários atrasados no clube e reconheceu que a situação interfere no dia a dia dos jogadores e funcionários. O mandatário, porém, evitou estabelecer uma data para a regularização dos pagamentos e afirmou que só anunciará um prazo quando o dinheiro estiver efetivamente na conta do Timbu.

A situação financeira ganha ainda mais peso às vésperas de um confronto decisivo na Série B. O Náutico tem 43 pontos, ocupa a 15ª colocação e está seis acima do Avaí, 17º colocado e primeiro time dentro da zona de rebaixamento. As equipes se enfrentam neste sábado (31), às 19h30, nos Aflitos, pela 36ª rodada.

“Eu não vou mentir dizendo que a gente vai pagar amanhã, quarta, quinta, sexta ou segunda que vem. Eu só vou chegar aqui e dizer quando vai ser o pagamento quando a gente tiver o valor na conta do clube depositado”, afirmou Bruno Becker.

O presidente admitiu que a falta de pagamento provoca desgaste e preocupação entre aqueles que trabalham no clube. Segundo ele, porém, isso não tem significado falta de comprometimento.

“É claro que incomoda, é claro que isso traz reflexo no dia a dia. O reflexo não é de ninguém deixar de trabalhar, fazer corpo mole ou trabalhar contra, mas é claro que qualquer trabalhador que não recebe não fica com a cabeça tranquila para desempenhar sua função”, disse.

Becker também reforçou que, na avaliação da diretoria, não há jogador deixando de se dedicar por conta dos atrasos.

“Não existe ninguém do clube, ninguém, que esteja fazendo corpo mole, que esteja boicotando. Todo mundo está ciente da responsabilidade e da importância desse jogo”, afirmou.

Segundo o presidente, o clube trabalha em diferentes frentes para conseguir recursos no curto prazo. Uma delas envolve a antecipação de parte dos recebíveis de ingressos e do programa de sócios.

Becker classificou a medida como necessária diante do momento financeiro e afirmou que o clube tem receitas futuras que podem ser utilizadas para destravar o caixa.

Outra possibilidade está diretamente ligada à permanência na Série B. Segundo o dirigente, a confirmação da manutenção na competição permitirá ao Náutico avançar em negociações envolvendo os direitos de transmissão da próxima temporada.

“A partir do momento que ficar garantido, já abre essa possibilidade”, explicou Becker.

O presidente também citou negociações com fundos e instituições do mercado financeiro, além da busca por patrocinadores e outras receitas. De acordo com ele, algumas operações já avançaram, mas dependem de etapas jurídicas, documentais e operacionais antes da liberação dos recursos.

Jogo contra o Avaí ganha peso financeiro e esportivo

Bruno Becker tratou o confronto com o Avaí como uma partida de enorme importância para o futuro imediato do Náutico.

“É um jogo que pode definir, cravar a nossa permanência na Série B”, afirmou.

Uma vitória levaria o Náutico aos 46 pontos e abriria nove de vantagem justamente sobre o Avaí, com apenas seis pontos restantes em disputa para cada equipe.

Além do impacto esportivo, Becker destacou que a permanência na Série B também cria perspectiva de novas receitas e pode ajudar diretamente na resolução dos problemas financeiros enfrentados pelo clube.

“O foco é todos entenderem: presidência, oposição, conselho, torcida. É um jogo que, se a gente ganha, resolve a vida da gente”, declarou.