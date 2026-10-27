Em entrevista à Rádio Jornal, Lisca elogia técnico cotado para assumir o Santa Cruz em 2027

Sob o comando do presidente Bruno Rodrigues e do CEO da SAF, o Santa Cruz já começou a estruturar o seu planejamento para 2027, aguardando a chegada do novo executivo de futebol Eduardo Freeland para definir as permanências e saídas do elenco. Com a pré-temporada prevista para começar em dezembro, a direção coral estima iniciar o ano com uma folha salarial de R$ 2,5 milhões voltada exclusivamente para os jogadores, montante que pode aumentar no decorrer da temporada.

Nesse cenário de reestruturação, o técnico Lisca analisou o futuro do clube e elogiou o nome cotado para comandar a equipe tricolor em entrevista ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, nesta terça-feira (27). Para Lisca, a chegada de uma nova SAF com experiência consolidada, a exemplo do trabalho feito no Botafogo em 2022, é o caminho para o Santa Cruz superar as dificuldades financeiras recentes.

"Eu acho que o Santa tem tudo para evoluir nesse quesito também e ser uma das grandes forças da Série B, sim, porque vai ter um bom poder de investimento e profissionais experientes que já fizeram acesso, que já jogaram a Série B. Tenho certeza que vão escolher um ótimo treinador", afirmou Lisca.

O treinador também destacou que o clube está em posição de atrair grandes nomes para o cargo. "Eu vi que o Fábio Matias estava cotado, acho um ótimo treinador também, né? O Fábio de uma nova geração, está fazendo ótimos trabalhos. Então, eu acho que o Santa tem tudo para fazer um grande... uma grande Série B, né? O ano que vem", elogiou.

Por fim, Lisca projetou um cenário de destaque para o futebol pernambucano, imaginando o Tricolor e o Náutico na Série B e o Sport na Série A.

Quem é Fábio Mathias?

O técnico Fábio Matias, de 47 anos, acumula passagens por Juventude, Atlético-GO, Portuguesa, Chapecoense e CRB, seu atual clube, mas é trajetória no Botafogo em 2024 que o conecta ao Santa Cruz.

Na época em que trabalhou como auxiliar e interino do clube carioca, ele esteve alinhado a Thairo Arruda e Danilo Caixeiro, executivos que agora assumem, respectivamente, o cargo de CEO da SAF e a presidência do conselho de administração do SAF do Tricolor do Arruda.