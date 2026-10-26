Santa Cruz x Atlético-MG: quartas da Copa do Brasil Sub-20 têm locais e horários definidos
Santa Cruz fará jogo de ida contra o Atlético-MG no Lacerdão, em Caruaru; volta será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas
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O Santa Cruz já sabe onde e quando enfrentará o Atlético-MG pelas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. O jogo de ida será disputado na sexta-feira (30), às 16h30, no estádio Lacerdão, em Caruaru.
A partida de volta está marcada para quarta-feira (4 de novembro), às 15h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.
A Cobra Coral busca uma classificação inédita à semifinal da Copa do Brasil Sub-20. O Tricolor avançou após eliminar o São Raimundo-RR nas oitavas de final. Depois de vencer o primeiro jogo por 2 a 1, o Santa Cruz goleou o adversário por 5 a 1 na volta e fechou o confronto com 7 a 2 no placar agregado.
A campanha já colocou a equipe coral entre os oito melhores times do torneio.
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Agora, o desafio será contra o Atlético-MG, em uma eliminatória de ida e volta valendo vaga entre os quatro melhores clubes da competição.
Caminho até a semifinal já está definido
Caso elimine o Atlético-MG, o Santa Cruz enfrentará na semifinal o vencedor do confronto entre Ceará e São Paulo.
A classificação também teria peso histórico para o futebol pernambucano. Se avançar, o Santa Cruz igualará a melhor campanha de um clube do Estado na história da competição, alcançada pelo Sport em 2016.
Jogos de Santa Cruz x Atlético-MG
Jogo de ida
- Santa Cruz x Atlético-MG
- Data: sexta-feira (30 de outubro)
- Horário: 16h30
- Local: estádio Lacerdão, em Caruaru
Jogo de volta
- Atlético-MG x Santa Cruz
- Data: quarta-feira (4 de novembro)
- Horário: 15h
- Local: Arena MRV, em Belo Horizonte