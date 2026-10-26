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Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz x Atlético-MG: quartas da Copa do Brasil Sub-20 têm locais e horários definidos

Santa Cruz fará jogo de ida contra o Atlético-MG no Lacerdão, em Caruaru; volta será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas

Por Thiago Wagner Publicado em 26/10/2026 às 16:29
O sub-20 do Santa Cruz se classificou para às quartas de final da Copa do Brasil
O sub-20 do Santa Cruz se classificou para às quartas de final da Copa do Brasil - Divulgação/bv_esportes

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O Santa Cruz já sabe onde e quando enfrentará o Atlético-MG pelas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. O jogo de ida será disputado na sexta-feira (30), às 16h30, no estádio Lacerdão, em Caruaru.

A partida de volta está marcada para quarta-feira (4 de novembro), às 15h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

A Cobra Coral busca uma classificação inédita à semifinal da Copa do Brasil Sub-20. O Tricolor avançou após eliminar o São Raimundo-RR nas oitavas de final. Depois de vencer o primeiro jogo por 2 a 1, o Santa Cruz goleou o adversário por 5 a 1 na volta e fechou o confronto com 7 a 2 no placar agregado.

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A campanha já colocou a equipe coral entre os oito melhores times do torneio.

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Agora, o desafio será contra o Atlético-MG, em uma eliminatória de ida e volta valendo vaga entre os quatro melhores clubes da competição.

Caminho até a semifinal já está definido

Caso elimine o Atlético-MG, o Santa Cruz enfrentará na semifinal o vencedor do confronto entre Ceará e São Paulo.

A classificação também teria peso histórico para o futebol pernambucano. Se avançar, o Santa Cruz igualará a melhor campanha de um clube do Estado na história da competição, alcançada pelo Sport em 2016.

Jogos de Santa Cruz x Atlético-MG

Jogo de ida

  • Santa Cruz x Atlético-MG
  • Data: sexta-feira (30 de outubro)
  • Horário: 16h30
  • Local: estádio Lacerdão, em Caruaru

Jogo de volta

  • Atlético-MG x Santa Cruz
  • Data: quarta-feira (4 de novembro)
  • Horário: 15h
  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

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Thiago Wagner

tsilva@jc.com.br

Coordenador de Esportes – TV e Digital do SJCC. Jornalista formado pela UFPE (2013), economista pela UFPE (2025) e aluno do MBA em Gestão de Negócios Digitais e Inteligência Artificial da USP/Esalq. Atua na cobertura esportiva desde 2011. No SJCC, trabalhou no Blog do Torcedor como estagiário, repórter e coordenador; foi editor-assistente de Esportes do JC e do Portal JCPE. Em 2015, concluiu o Curso Estado de Jornalismo, em parceria com a Universidade de Navarra, da Espanha.

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