Santa Cruz define início da pré-temporada para 6 de dezembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

De volta à Série B, Santa Cruz planeja iniciar preparação em dezembro para uma temporada com Estadual, Copa do Brasil e Brasileiro

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Santa Cruz já tem praticamente definida a data para iniciar a preparação para a temporada de 2027. Segundo apuração do repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, a reapresentação do elenco para a pré-temporada está prevista para 6 de dezembro.

O planejamento marca o início de um ano diferente para o Tricolor. Depois do acesso conquistado na Série C, o Santa Cruz terá novamente um calendário nacional longo, com Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro.

A expectativa é que o primeiro compromisso oficial aconteça já no início de janeiro. O Campeonato Pernambucano tem previsão de começar na primeira quinzena do mês, e o Santa pode estrear por volta do dia 10 de janeiro.

Santa Cruz terá calendário cheio em 2027

O acesso à Série B devolve ao Santa Cruz uma realidade que o clube não vivia havia uma década: a perspectiva de disputar competições praticamente durante todo o ano.

A tendência é que a temporada coral comece na primeira quinzena de janeiro e se estenda até a segunda metade de novembro.

Além do Estadual, o Santa Cruz também deve estrear na Copa do Brasil na segunda quinzena de janeiro.

Já o retorno à Série B está projetado para a segunda quinzena de março. O Tricolor volta à Segunda Divisão nacional depois de ter disputado a competição pela última vez em 2017.

Copa do Mundo Feminina pode provocar pausa no calendário

Outro ponto que começa a entrar no planejamento é a realização da Copa do Mundo Feminina de 2027.

A tendência, segundo as informações apuradas, é que a Série B tenha uma paralisação durante o torneio, assim como outras competições nacionais.

Com isso, o Santa Cruz poderá utilizar o período para uma intertemporada e até antecipar parte das férias de alguns jogadores, dependendo da organização definitiva do calendário.

O cenário reforça a necessidade de um planejamento diferente para 2027. Depois de temporadas marcadas por calendários reduzidos e incertezas esportivas, o Santa Cruz se prepara agora para um ano que pode começar em janeiro e terminar apenas em novembro.

Santa Cruz ainda tem decisão pela frente

Enquanto o departamento de futebol profissional já começa a projetar a temporada de 2027, o Santa Cruz também vive um momento importante dentro de campo. Após conquistar uma classificação inédita às quartas de final, a Cobra Coral já conhece o caminho em busca de uma vaga entre os quatro melhores da competição.

O primeiro confronto contra o Atlético-MG será na sexta-feira (30), às 16h30, no estádio Lacerdão, em Caruaru. A partida de volta está marcada para quarta-feira (4 de novembro), às 15h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

O Santa Cruz chega às quartas de final embalado depois de eliminar o São Raimundo-RR com uma goleada por 5 a 1 e fechar o confronto com 7 a 2 no placar agregado.

Caso elimine o Atlético-MG, o Tricolor enfrentará nas semifinais o vencedor do confronto entre Ceará e São Paulo.

Uma classificação também colocaria o Santa Cruz em uma marca importante: o clube igualaria a melhor campanha de uma equipe pernambucana na história da competição, alcançada pelo Sport em 2016.