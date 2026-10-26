Santa Cruz define início da pré-temporada para 6 de dezembro
De volta à Série B, Santa Cruz planeja iniciar preparação em dezembro para uma temporada com Estadual, Copa do Brasil e Brasileiro
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Santa Cruz já tem praticamente definida a data para iniciar a preparação para a temporada de 2027. Segundo apuração do repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, a reapresentação do elenco para a pré-temporada está prevista para 6 de dezembro.
O planejamento marca o início de um ano diferente para o Tricolor. Depois do acesso conquistado na Série C, o Santa Cruz terá novamente um calendário nacional longo, com Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro.
A expectativa é que o primeiro compromisso oficial aconteça já no início de janeiro. O Campeonato Pernambucano tem previsão de começar na primeira quinzena do mês, e o Santa pode estrear por volta do dia 10 de janeiro.
Santa Cruz terá calendário cheio em 2027
O acesso à Série B devolve ao Santa Cruz uma realidade que o clube não vivia havia uma década: a perspectiva de disputar competições praticamente durante todo o ano.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A tendência é que a temporada coral comece na primeira quinzena de janeiro e se estenda até a segunda metade de novembro.
Além do Estadual, o Santa Cruz também deve estrear na Copa do Brasil na segunda quinzena de janeiro.
Já o retorno à Série B está projetado para a segunda quinzena de março. O Tricolor volta à Segunda Divisão nacional depois de ter disputado a competição pela última vez em 2017.
Copa do Mundo Feminina pode provocar pausa no calendário
Outro ponto que começa a entrar no planejamento é a realização da Copa do Mundo Feminina de 2027.
A tendência, segundo as informações apuradas, é que a Série B tenha uma paralisação durante o torneio, assim como outras competições nacionais.
Com isso, o Santa Cruz poderá utilizar o período para uma intertemporada e até antecipar parte das férias de alguns jogadores, dependendo da organização definitiva do calendário.
O cenário reforça a necessidade de um planejamento diferente para 2027. Depois de temporadas marcadas por calendários reduzidos e incertezas esportivas, o Santa Cruz se prepara agora para um ano que pode começar em janeiro e terminar apenas em novembro.
Santa Cruz ainda tem decisão pela frente
Enquanto o departamento de futebol profissional já começa a projetar a temporada de 2027, o Santa Cruz também vive um momento importante dentro de campo. Após conquistar uma classificação inédita às quartas de final, a Cobra Coral já conhece o caminho em busca de uma vaga entre os quatro melhores da competição.
O primeiro confronto contra o Atlético-MG será na sexta-feira (30), às 16h30, no estádio Lacerdão, em Caruaru. A partida de volta está marcada para quarta-feira (4 de novembro), às 15h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.
O Santa Cruz chega às quartas de final embalado depois de eliminar o São Raimundo-RR com uma goleada por 5 a 1 e fechar o confronto com 7 a 2 no placar agregado.
Caso elimine o Atlético-MG, o Tricolor enfrentará nas semifinais o vencedor do confronto entre Ceará e São Paulo.
Uma classificação também colocaria o Santa Cruz em uma marca importante: o clube igualaria a melhor campanha de uma equipe pernambucana na história da competição, alcançada pelo Sport em 2016.