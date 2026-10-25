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Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz projeta folha salarial do time profissional para R$ 2,5 milhões

Com aporte da SAF e chegada de Eduardo Freeland para o comando do futebol, Tricolor mira reformulação profunda no elenco para a disputa da Série B

Por Davi Saboya Publicado em 25/10/2026 às 11:03
Dirigentes do Santa Cruz juntos aos novos investidores da SAF
Dirigentes do Santa Cruz juntos aos novos investidores da SAF - Evelyn Victoria/SCFC

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O Santa Cruz prepara um salto patamar financeiro para a temporada de 2027, ano em que marcará o seu retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. A diretoria e a gestão da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) projetam iniciar o planejamento do departamento profissional com uma folha salarial mensal estimada em R$ 2,5 milhões para o elenco.

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O montante, contudo, não é engessado e poderá ser ampliado ao longo da temporada, a depender de novos acertos, receitas operacionais e da necessidade do mercado de transferências.

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O investimento fortalecido é fruto do aporte estruturado pela SAF coral, comandada pelo CEO Thairo Arruda, ex-Botafogo, que atuará ao lado do presidente Bruno Rodrigues no início do planejamento para a próxima temporada.

Após garantir o acesso e encerrar o calendário de 2026, a cúpula tricolor optou por uma reformulação no departamento, desligando o técnico Cristian de Souza e o executivo Alex Brasil para dar início a uma nova etapa de montar um grupo competitivo para as exigências do cenário nacional.

Para liderar essa reformulação e gerir o orçamento estipulado, o clube aguarda a chegada do executivo de futebol Eduardo Freeland. Com passagens por Athletico-PR, Avaí e Botafogo, o profissional é esperado no Recife ainda nesta semana para acelerar o planejamento e definir os rumos do grupo.

Sob sua avaliação, nenhuma permanência no elenco atual está 100% garantida para 2027, e a lista final de renovações e dispensas passará pelo crivo da nova gestão de futebol.

Atualmente, apenas um pequeno grupo de atletas possui vínculo firmado até, pelo menos, o início do próximo ano. Estão sob contrato os goleiros Thiago Coelho e Gabriel Souza, o lateral-direito Thiago Ennes, o lateral-esquerdo Zé Mário, o volante Léo Costa e o atacante Everaldo, este último com cláusula de renovação automática garantida no acordo.

A expectativa é que, após a chegada de Freeland e o alinhamento com a SAF, os primeiros reforços e decisões sobre o plantel comecem a ser oficializados.

Scout do Santa Cruz

Na última sexta-feira (23), o Santa Cruz anunciou a chegada de Raphael Rezende para ser o consultor do departamento de scout. Ele assinou um contrato de seis meses e atuará na estruturação do setor.

Ex-comentarista, Raphael participou do glorioso ano do Botafogo, em 2022, quando a SAF do clube carioca dirigiu a equipe nas conquistas do Brasileirão e Libertadores. Lá, trabalhou com Thairo Arruda e Danilo Caixeiro, que representam a Matix, empresa que adquiriu as ações da Cobra Coral Participações S/A.

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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