Santa Cruz aguarda chegada do executivo Eduardo Freeland para definir permanências e saídas do elenco para 2027

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Tricolor do Arruda desligou o executivo de futebol Alex Brasil e o técnico Critian de Souza, que comandaram o futebol nesta temporada 2026

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Com o fim da temporada de 2026 e o cobiçado acesso garantido para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz vive um momento de profunda reformulação interna na sua estrutura de futebol. Após oficializar as saídas do executivo Alex Brasil e do técnico Cristian de Souza, a diretoria coral concentra agora suas atenções na chegada de Eduardo Freeland, contratado para assumir a gestão do departamento de futebol. Na última sexta-feira, anunciou a chegada de Raphael Rezende como consultor do departamento de scout.

Com passagens por clubes como Athletico-PR, Avaí e Botafogo, o novo executivo é aguardado na capital pernambucana ainda nesta semana para acelerar o planejamento estratégico com vistas a 2027. A chegada de Freeland será o ponto de partida para a avaliação do elenco.

Até o momento, nenhum atleta do grupo atual tem a permanência 100% garantida no Arruda, uma vez que a nova gestão do futebol pretende passar a limpo a lista de atletas para montar um grupo competitivo para a Segunda Divisão.

Todo esse processo de análise e tomada de decisões será conduzido de forma conjunta por Eduardo Freeland, pelo presidente Bruno Rodrigues e pelo executivo Thairo Arruda, ex-Botafogo e CEO da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz, responsável por comandar o aporte financeiro previsto para o próximo ano.

Apesar da incerteza que paira sobre a renovação de grande parte do grupo, alguns jogadores permanecem sob contrato com o clube até, pelo menos, o início de 2027.

Planejamento do Santa Cruz

Entre os nomes vinculados contratualmente estão os goleiros Thiago Coelho e Gabriel Souza, o lateral-direito Thiago Ennes, o lateral-esquerdo Zé Mário, o volante Léo Costa e o atacante Everaldo, este último possuindo uma cláusula contratual de renovação automática.

Diante do novo cenário institucional e do investimento fortalecido pela SAF, o Tricolor do Arruda projeta uma transição firme para elevar a competitividade do seu departamento de futebol. A expectativa é que, logo após desembarcar no Recife e se reunir com o comando executivo, Eduardo Freeland formalize os primeiros anúncios oficiais sobre rescisões, renovações e contratações para o projeto do ano vindouro.