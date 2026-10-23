Sete de Setembro vai mandar jogos no Arruda pelo Campeonato Pernambucano; veja detalhes

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Estádio receberá partidas do Lobo-Guará na primeira fase do Estadual, mas seguirá sem público pagante por falta de liberação dos laudos

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O Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz, voltará a receber partidas oficiais. O Sete de Setembro anunciou que utilizará o estádio, localizado no Recife, para mandar seus jogos durante a primeira fase do Campeonato Pernambucano. A estreia do Lobo-Guará no local acontecerá neste sábado (24), diante do América-PE.

Apesar da definição, os confrontos serão realizados sem a presença de público pagante. Isso porque o Arruda ainda não possui a liberação dos laudos necessários para receber torcedores, problema que também afetou o Santa Cruz ao longo de 2026.

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Em comunicado oficial, o Sete de Setembro confirmou a mudança e agradeceu a compreensão dos torcedores diante da impossibilidade de acompanhar as partidas nas arquibancadas.

"Infelizmente, não haverá liberação para a presença de público pagante neste momento. Agradecemos a compreensão de toda a nossa torcida e seguimos trabalhando para representar o Sete de Setembro da melhor forma possível", informou o clube.

Quais jogos do Sete de Setembro serão realizados no Arruda?

O primeiro compromisso do Lobo-Guará como mandante no Arruda será neste sábado (24), contra o América-PE. Na sequência, a equipe voltará ao estádio no dia 28 de outubro, quando enfrentará o Ipojuca.

Depois, o Sete de Setembro terá mais dois compromissos pela primeira fase do Campeonato Pernambucano, ambos como visitante. No dia 2 de novembro, enfrentará o Guarany e, no dia 7, terá pela frente o Íbis.

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Santa Cruz não joga no Arruda com público desde 2025

Apesar de voltar a receber partidas oficiais, o Arruda segue sem autorização para a presença de torcedores. O Santa Cruz não disputa uma partida no estádio com público desde 13 de julho de 2025, quando ainda utilizava o local como sua principal casa.

Desde então, o Tricolor passou a mandar a maior parte de seus compromissos na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Entretanto, o Arruda chegou a receber uma partida oficial do Santa Cruz em 2026, também com portões fechados.

Na ocasião, o clube anunciou que enfrentaria o Decisão no estádio, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Pernambucano. Inicialmente, o confronto estava previsto para a Arena de Pernambuco, mas as condições do gramado impediram a realização da partida no local.

Sem conseguir viabilizar outro estádio com condições de receber torcedores, o Santa Cruz optou por utilizar o Arruda, mesmo sem a liberação para a entrada de público.

Qual a situação do Estádio do Arruda?

A situação estrutural do Arruda segue sendo um dos principais obstáculos para o retorno definitivo das partidas com torcida. A ausência dos laudos necessários impede, neste momento, a comercialização de ingressos e a liberação das arquibancadas.

Por outro lado, uma manifestação favorável da Defesa Civil representa um avanço no processo de recuperação do estádio. O parecer técnico prevê a possibilidade de uma retomada gradual da utilização do espaço, desde que todas as autorizações exigidas sejam obtidas.

Com o andamento dos serviços de recuperação e a regularização das condições de segurança, a capacidade de público poderá ser ampliada progressivamente, conforme as avaliações dos órgãos responsáveis.

Enquanto isso, o Sete de Setembro utilizará o Arruda como casa na primeira fase do Estadual, mas sem a presença dos torcedores nas arquibancadas.

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