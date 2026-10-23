Santa Cruz faz história, chega às quartas da Copa do Brasil Sub-20 e pega o Atlético-MG

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Após eliminar o São Raimundo-RR, Tricolor pernambucano terá o Galo pela frente e tenta alcançar uma semifinal inédita na competição nacional

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O Santa Cruz segue fazendo história na Copa do Brasil Sub-20 de 2026. Após garantir uma classificação inédita às quartas de final, o Tricolor pernambucano conheceu seu próximo adversário na competição nacional: o Atlético-MG. Agora, a Cobra Coral busca superar o Galo para conquistar uma vaga entre os quatro melhores times do torneio.

A classificação foi conquistada na última quarta-feira (21), quando o Santa Cruz goleou o São Raimundo-RR por 5 a 1, fora de casa. Mesmo saindo atrás no placar, o Tricolor reagiu e virou a partida com dois gols de Sansão, dois de Hony e um de Caio, fechando o confronto com um placar agregado de 7 a 2.

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O adversário das quartas de final também chega embalado. O Atlético-MG eliminou o Amazonas após vencer o confronto de ida por 4 a 1 e confirmar a classificação na partida de volta.

As datas, os horários e os locais dos confrontos entre Santa Cruz e Atlético-MG ainda serão divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

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Santa Cruz faz sua melhor campanha na Copa do Brasil Sub-20

A campanha de 2026 já é a melhor da história do Santa Cruz na Copa do Brasil Sub-20. Pela primeira vez, o clube pernambucano conseguiu chegar às quartas de final da competição, superando suas participações anteriores.

Até o momento, a Cobra Coral deixou três adversários pelo caminho: CSE, CSA e São Raimundo-RR. Agora, diante do Atlético-MG, o Tricolor tenta dar mais um passo histórico e conquistar uma vaga inédita nas semifinais.

Um dos principais destaques da equipe é o atacante Hony, de 20 anos. O jogador soma quatro gols em quatro partidas na Copa do Brasil Sub-20. Na temporada, o jovem acumula dez gols em 13 jogos disputados, desempenho que aumenta a expectativa da torcida coral em relação ao seu futuro no clube.

Quando serão os jogos entre Santa Cruz e Atlético-MG?

O Santa Cruz terá pela frente o Atlético-MG em dois confrontos pelas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. A partida de ida está prevista para a semana do dia 28 de outubro, enquanto o duelo de volta acontecerá na semana de 4 de novembro.

Por conta da definição dos mandos de campo, a Cobra Coral disputará o primeiro jogo como mandante e decidirá a classificação fora de casa, diante do Atlético-MG. As datas exatas, os horários e os estádios ainda serão divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Caso avance às semifinais, o Tricolor pernambucano enfrentará o vencedor do confronto entre Ceará e São Paulo. Os jogos desta fase estão previstos para as semanas dos dias 18 e 25 de novembro.

Veja os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20

Além do duelo entre Santa Cruz e Atlético-MG, outras seis equipes seguem na disputa pelo título da competição nacional. Confira os confrontos definidos:

Ceará x São Paulo

Santa Cruz x Atlético-MG

Palmeiras x Paysandu

Operário-PR x Flamengo

As equipes que aparecem à direita dos confrontos terão o mando de campo nas partidas de volta.

Chaveamento das semifinais

Vencedor de Ceará/São Paulo x vencedor de Santa Cruz/Atlético-MG

Vencedor de Palmeiras/Paysandu x vencedor de Operário-PR/Flamengo

Calendário da Copa do Brasil Sub-20

Quartas de final (ida): semana de 28 de outubro;

semana de 28 de outubro; Quartas de final (volta): semana de 4 de novembro;

semana de 4 de novembro; Semifinais (ida): semana de 18 de novembro;

semana de 18 de novembro; Semifinais (volta): semana de 25 de novembro;

semana de 25 de novembro; Final: 2 de dezembro.

Como Sport e Náutico se saíram na Copa do Brasil Sub-20?

Com a classificação às quartas de final, o Santa Cruz se aproxima de igualar a melhor campanha de um clube pernambucano na história da Copa do Brasil Sub-20. A marca pertence ao Sport, que chegou às semifinais em 2016, quando acabou eliminado pelo São Paulo.

Apesar do histórico, o Leão da Ilha não participou da edição de 2026. O Rubro-Negro ficou fora da competição após ser eliminado antes da final do Campeonato Pernambucano Sub-20 anterior. Apenas Santa Cruz e Náutico representaram Pernambuco neste ano.

Já o Náutico nunca conseguiu ultrapassar as oitavas de final da competição. O Timbu chegou a essa fase em seis oportunidades, incluindo a atual temporada, quando foi eliminado pelo Operário-PR após perder por 3 a 2, nos Aflitos, na última quarta-feira (21).

Agora, o Santa Cruz tenta escrever mais um capítulo de sua história na competição. Caso elimine o Atlético-MG, a Cobra Coral alcançará as semifinais pela primeira vez e igualará o feito conquistado pelo Sport há dez anos.

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