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Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz encaminha contratação de Raphael Rezende para chefiar o setor de scout na era SAF

Alinhado com a gestão da SAF, profissional está próximo de assumir a análise de mercado do clube, que projeta folha salarial inicial de R$ 2,5 milhões

Por Davi Saboya Publicado em 23/10/2026 às 6:26
Imagem de Raphael Rezende na passagem pelo Botafogo
Imagem de Raphael Rezende na passagem pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

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O Santa Cruz está muito próximo de fechar um reforço estratégico para a montagem do seu departamento de futebol para a temporada de 2027, ano em que o clube disputará a Série B do Campeonato Brasileiro e ainda terá o aporte financeira da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A diretoria tem bem encaminhada a contratação do profissional Raphael Rezende para assumir a liderança da área de scout e inteligência de mercado do clube.

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A eventual chegada de Raphael Rezende é impulsionada pela forte sintonia com os novos gestores da SAF. O profissional trabalhou no Botafogo em conjunto com o CEO Thairo Arruda e com o executivo de futebol Eduardo Freeland, contratado recentemente pelo clube. O alinhamento prévio entre as partes é considerado essencial para acelerar o mapeamento de atletas e garantir assertividade nas contratações.

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A estruturação da análise de mercado será peça fundamental para gerir os recursos do futebol profissional. A SAF coral projeta iniciar a temporada de 2027 com uma folha salarial mensal de R$ 2,5 milhões para o elenco principal, montante que poderá ser aumentado a depender do andamento de novos acertos e do aporte financeiro ao longo do ano.

O departamento de futebol passa por uma reformulação profunda após o fim da temporada de 2026, marcada pelas saídas do técnico Cristian de Souza e do executivo Alex Brasil.

Aguardado no Recife ainda nesta semana para acelerar os trabalhos ao lado de Thairo Arruda e do presidente Bruno Rodrigues, Eduardo Freeland comandará o planejamento e a avaliação do elenco.

Elenco do Santa Cruz

Atualmente, nenhum jogador tem a permanência 100% garantida para o ano que vem, e o grupo passará por uma criteriosa reavaliação.

Apenas um pequeno grupo possui contrato em vigor para o início de 2027, como os goleiros Thiago Coelho e Gabriel Souza, o lateral-direito Thiago Ennes, o lateral-esquerdo Zé Mário, o volante Léo Costa e o atacante Everaldo, que tem cláusula de renovação automática em seu contrato.

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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