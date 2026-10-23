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Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz confirma a contratação de Raphael Rezende como consultor do departamento de scout

O profissional foi comentarista de futebol e possui uma passagem marcante na Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Botafogo em 2022

Por Davi Saboya Publicado em 23/10/2026 às 21:08
Imagem de Raphael Rezende na passagem pelo Botafogo
Imagem de Raphael Rezende na passagem pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

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O Santa Cruz confirmou um reforço estratégico para a montagem do seu departamento de futebol visando a temporada de 2027, ano em que o clube disputará a Série B do Campeonato Brasileiro e contará com o aporte financeiro da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A diretoria acertou a contratação do profissional Raphael Rezende, que chega para atuar como consultor do departamento de scout e inteligência de mercado do clube.

"O Santa Cruz contará com Raphael Rezende como consultor do departamento de scout. Ele ajudará a estruturar processos de análise, monitoramento e avaliação de atletas, apoiando as decisões do clube no mercado", informou o clube, que assinou um contrato de seis meses.

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A chegada de Raphael Rezende é impulsionada pela forte sintonia com os novos gestores da SAF. O profissional trabalhou no Botafogo em conjunto com o CEO Thairo Arruda e com o executivo de futebol Eduardo Freeland, contratado recentemente pelo clube. O alinhamento prévio entre as partes é considerado essencial para acelerar o mapeamento de atletas e garantir assertividade nas contratações.

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A estruturação da análise de mercado será peça fundamental para gerir os recursos do futebol profissional. A SAF coral projeta iniciar a temporada de 2027 com uma folha salarial mensal de R$ 2,5 milhões para o elenco principal, montante que poderá ser aumentado a depender do andamento de novos acertos e do aporte financeiro ao longo do ano.

O departamento de futebol passa por uma reformulação profunda após o fim da temporada de 2026, marcada pelas saídas do técnico Cristian de Souza e do executivo Alex Brasil.

Aguardado no Recife ainda nesta semana para acelerar os trabalhos ao lado de Thairo Arruda e do presidente Bruno Rodrigues, Eduardo Freeland comandará o planejamento e a avaliação do elenco.

Elenco do Santa Cruz

Atualmente, nenhum jogador tem a permanência 100% garantida para o ano que vem, e o grupo passará por uma criteriosa reavaliação.

Apenas um pequeno grupo possui contrato em vigor para o início de 2027, como os goleiros Thiago Coelho e Gabriel Souza, o lateral-direito Thiago Ennes, o lateral-esquerdo Zé Mário, o volante Léo Costa e o atacante Everaldo, que tem cláusula de renovação automática em seu contrato.

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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