Santa Cruz pode usar estrutura do CT do Retrô para treinos na próxima temporada

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Planejamento da direção e também dos representantes da SAF é voltar a jogar no estádio do Arruda no ano de 2027 e usar outro equipamento para treinos

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O Santa Cruz deu mais um passo no planejamento da sua próxima temporada ao realizar uma visita técnica às instalações do Centro de Treinamento do Retrô, localizado em Camaragibe. A comitiva coral esteve no local para conhecer a infraestrutura do complexo esportivo e mapear as necessidades estruturais do elenco para viabilizar o aluguel do espaço para os treinos em 2027.

De acordo com informação divulgada pelo repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, a expectativa é de que o investimento mensal do clube para utilizar o local fique entre R$ 200 mil e R$ 300 mil por mês, dependendo do espaço que o time irá utilizar do CT.

A delegação tricolor contou com a presença de Fernando Fleury, diretor de marketing do Santa Cruz, além de um profissional vindo do departamento de marketing do Botafogo, que integrará a equipe da SAF coral após o término da temporada no clube carioca.

A movimentação faz parte do fortalecimento da gestão liderada por Thairo Arruda, CEO da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube do Arruda. No CT, os representantes tricolores foram recepcionados pelo executivo de futebol do Retrô, Constantino Júnior, figura bastante conhecida no Arruda por sua trajetória como ex-presidente e diretor de futebol do Santa Cruz.

Durante o encontro, os dirigentes alinharam detalhes sobre as exigências técnicas que a comissão técnica tricolor precisará para realizar as atividades do dia a dia. Apesar da busca por uma estrutura externa para o cotidiano de treinamentos, o Santa Cruz mantém no seu planejamento o retorno dos seus jogos para o Estádio do Arruda, buscando aliar a modernidade do centro de treinamento parceiro ao peso do seu mando de campo tradicional.