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Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz avança em processo da SAF e prevê conclusão até dezembro

Presidente do Conselho Deliberativo detalhou as etapas finais para a oficialização do novo modelo de gestão do futebol em entrevista à Rádio Jornal

Por Davi Saboya Publicado em 21/10/2026 às 23:04
Dirigentes do Santa Cruz juntos aos novos investidores da SAF
Dirigentes do Santa Cruz juntos aos novos investidores da SAF - Evelyn Victoria/SCFC

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O processo de transformação do Santa Cruz em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) entrou em suas etapas decisivas. Após a aquisição das ações da Cobra Coral Participações pela empresa Matix, que terá Thairo Arruda no cargo de CEO da SAF, a diretoria coral projeta a conclusão de todos os trâmites burocráticos e a oficialização do novo modelo de gestão no máximo até o mês de dezembro.

A movimentação de mercado já começou a surtir efeitos práticos no departamento de futebol da Cobra Coral. O grupo de investidores efetuou um adiantamento no valor de R$ 6 milhões, montante que permitiu ao Santa Cruz quitar integralmente as pendências financeiras e salariais do ano com o elenco profissional e os funcionários do clube. antes do jogo do acesso contra o Maringá.

A expectativa da cúpula tricolor é que novos aportes sejam realizados ao longo da temporada para encorpar o planejamento esportivo. Em entrevista à Rádio Jornal, o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Victor Pessoa de Melo, detalhou os próximos passos do rito jurídico e institucional que a instituição precisa cumprir antes da assinatura final do contrato.

"Existem alguns ritos ainda que são importantes. Temos a Assembleia Geral de Credores, que deve acontecer no início de novembro, um processo decisivo no trâmite da Recuperação Judicial. Os advogados contratados estão trabalhando bastante e é papel do Conselho Deliberativo gerar todo o suporte nesse processo", explicou o dirigente.

Caso a proposta seja homologada com sucesso junto aos credores na assembleia do próximo mês, o clube avançará para a fase de oferta pública no mercado financeiro, etapa exigida pela legislação que regulamenta a Recuperação Judicial.

"Após a Assembleia Geral de Credores, tudo estando de acordo e acontecendo o êxito, partimos para o que chamamos de leilão, que tem uma sigla chamada de UPI. É o momento que é oferecido ao mercado a possibilidade de dar a sua proposta ao clube. Existem os critérios estabelecidos em lei para que exista o melhor para o clube, seja a melhor proposta ao grupo de investidores já presentes ou de outro grupo. Nesse momento, vemos a melhor proposta. Depois desse leilão, o processo estará completo e, no máximo em dezembro, esperamos concluir todo esse processo e oficializar a SAF", completou Victor Pessoa de Melo.

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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