Ex-auxiliar de Felipão, Paulo Turra é especulado no Santa Cruz após saída de Cristian de Souza

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Especulado no Arruda após saída de Cristian de Souza, treinador confirmou a especulação e elogiou projeto tricolor para a próxima temporada

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Após oficializar a chegada do executivo de futebol Eduardo Freeland para planejar a temporada de 2027 e confirmar que o técnico Cristian de Souza não permanecerá no comando da equipe, o Santa Cruz deu início à busca por um novo treinador. Um dos nomes especulados nos bastidores do Arruda foi Paulo Turra, ex-auxiliar do pentacampeão mundial Felipão.

Em entrevista ao jornalista Pedro Maranhão, o profissional confirmou o surgimento do seu nome nos bastidores do Tricolor e não escondeu a satisfação. Segundo Turra, a aproximação ocorreu de forma natural por meio do seu empresário, que, por sinal, é o mesmo de Cristian de Souza, segundo ele.

"Meu nome foi colocado pelo Edinho, mesmo empresário do Cristian, por sinal. A partir deste momento, saíram essas especulações. Fico feliz com os movimentos que estão acontecendo, pois o Santa Cruz é um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Uma torcida fantástica, muito fiel, que teve um final de ano muito feliz. Nesse caminho, 2027 deve ser um ano de muita felicidade", afirmou o treinador.

Mesmo distante do Recife, o comandante revelou que acompanhou de perto a reta final da temporada tricolor e destacou a força das arquibancadas como um diferencial do clube Coral no cenário nacional.

"Acompanhei, nós que somos do futebol temos que ficar por dentro de todas as divisões. Os últimos jogos, principalmente, foram contagiantes. Houve uma sinergia muito bacana. O Santa Cruz merece, precisa ficar entre os grandes do futebol brasileiro. A torcida é uma das mais fiéis do futebol sul-americano", completou.

Histórico de Paulo Turra

Ex-zagueiro com passagens marcantes por clubes como Palmeiras e Botafogo nos tempos de atleta, Paulo Turra, aos 52 anos, ostenta uma trajetória de 17 anos na beira do gramado.

O profissional ficou amplamente conhecido por sua longa parceria com Luiz Felipe Scolari, atuando como auxiliar técnico do pentacampeão mundial antes de assumir o comando definitivo do Athletico-PR quando Felipão migrou para a diretoria do Furacão na ocasião.

Com bagagem em grandes praças do país, Turra acumula no currículo passagens por equipes como Santos, Vila Nova, Caxias, Avaí e Marcílio Dias, além de uma experiência no futebol europeu ao dirigir o Vitória de Guimarães, de Portugal.