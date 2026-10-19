Cristian de Souza deixa o Santa Cruz após acesso e fala sobre saída: "Não me senti injustiçado"

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Técnico deixa o Santa Cruz após conduzir o clube ao acesso à Série B. Tricolor agradeceu ao treinador pelo trabalho e pela conquista em 2026

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O Santa Cruz confirmou, nesta segunda (19), que Cristian de Souza não seguirá no comando técnico da equipe em 2027. A saída acontece após o treinador conduzir o Tricolor ao acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, principal objetivo da temporada.

Pouco depois do anúncio, Cristian falou sobre a decisão em entrevista a Igor Moura, da Rádio Jornal. O treinador revelou que foi comunicado pelo presidente Bruno Rodrigues e afirmou que a mudança faz parte da reformulação planejada pela nova estrutura da SAF.



“Eu tive uma reunião hoje de manhã com o presidente Bruno. Ele me comunicou que a SAF não iria dar sequência ao meu trabalho, que vai fazer uma reformulação e isso também passava pelo comando técnico. E tudo certo.”

Cristian afirmou que já considerava natural que os novos responsáveis pelo futebol tivessem liberdade para escolher os profissionais com quem pretendem trabalhar.



“Eu já tinha deixado isso bem em aberto. Achava certo a SAF ter as suas escolhas. Estão chegando ao clube, têm suas ideias de futebol, vão chegar com suporte financeiro. Nada mais justo que escolherem também os profissionais com quem querem trabalhar.”

Santa Cruz agradece a Cristian pelo acesso



No comunicado oficial, o Santa Cruz destacou a participação do treinador na campanha que recolocou o clube na Segunda Divisão nacional.



“Fica o nosso carinho e agradecimento pela dedicação, pelo trabalho e por fazer parte de uma conquista tão especial: o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.”

O clube também ressaltou que os momentos vividos durante a campanha permanecerão na memória da torcida coral e desejou sucesso ao técnico na sequência da carreira.

Cristian deixa o Santa Cruz depois de 19 partidas, com dez vitórias, seis empates e apenas três derrotas, além de um aproveitamento superior a 63%.

O trabalho ficou marcado principalmente pela recuperação da equipe durante a Série C. O treinador deixou o Amazonas, então em boa campanha na competição, para assumir um Santa Cruz que naquele momento estava mais próximo da zona de rebaixamento do que do G-8.

Ao fim da caminhada, entregou o clube classificado para a Série B.



“Não me senti injustiçado”



Apesar da conquista e da boa campanha, Cristian afirmou que não considera injusta a decisão de não permanecer.

“De forma alguma. Sou muito calejado já do futebol. Vim para um objetivo e esse objetivo foi alcançado. Vida que segue.”

O treinador também valorizou a relação construída com o clube, a torcida e o presidente Bruno Rodrigues.



“Tenho um ótimo relacionamento com o presidente Bruno, com o clube e com a torcida. Deixei bastante amigos. O mais importante é a imagem que a gente deixa e também o resultado pelo qual a gente é chamado.”

A permanência de Cristian chegou a ser colocada em risco durante a própria temporada. Em meio a um desgaste com o então executivo de futebol Alex Brasil, o treinador esteve próximo de deixar o clube, mas Bruno Rodrigues interveio para manter o trabalho.

A decisão acabou se tornando um dos capítulos importantes da campanha que terminou com o acesso.



“Fiz o doutorado da bola”



Cristian também fez uma avaliação pessoal da temporada e classificou 2026 como um dos períodos de maior aprendizado de sua carreira.



“Eu costumo brincar que esse ano fiz o doutorado da bola. Passei por situações e contextos bastante adversos, mas acabou combinando de uma forma positiva. Acho que deu tudo certo aqui no Santa Cruz.”

O treinador chegou ao clube em meio a dificuldades financeiras, salários atrasados, perdas de jogadores e turbulências internas no departamento de futebol.

Mesmo assim, o Santa conseguiu alcançar o principal objetivo da temporada. “Eu me considero hoje melhor do que quando cheguei ao Santa Cruz. Saio com um acesso nacional e muito agradecido ao clube, à torcida, ao presidente Bruno e à imprensa.”

Cristian também classificou o acesso como o resultado mais expressivo de sua trajetória profissional. “Em matéria de resultado, foi o mais expressivo da minha carreira.”

Apesar do saldo positivo, o treinador revelou que ficou com uma frustração: não conseguir levar o Santa Cruz à decisão da Série C.

Depois de assegurar matematicamente o acesso diante do Maringá, o Tricolor acabou não avançando para a final.

“A única coisinha que ficou foi o sentimento de não fazer a final. A gente ficou bastante sentido. Mas o objetivo principal, em cima de todas as adversidades e das dificuldades que o clube vinha tendo, acabou sendo muito mais positivo.”

Mesmo deixando o clube, Cristian também projetou o desafio que o Santa Cruz terá em 2027.

Na avaliação do treinador, a Série B exigirá uma estrutura diferente daquela encontrada no início de seu trabalho. “Vai ser uma Série B bastante difícil e muito forte. O desafio do Santa é grande. O clube não vive uma Série B há muitas temporadas e o contexto hoje é bem diferente.”

Cristian espera que a nova estrutura consiga reduzir as dificuldades enfrentadas em 2026. “Vou ficar na torcida para que o Santa se prepare bem, se organize bem e não passe pelas adversidades que nós passamos esse ano. Foram muitas.”

Santa Cruz começa planejamento para 2027



A saída de Cristian acontece em meio à reorganização do futebol para a próxima temporada. Após o encerramento da Série C, o elenco profissional foi liberado para 30 dias de férias, enquanto a diretoria e os novos responsáveis pela SAF começaram a analisar contratos e definir a estrutura para 2027.

Alguns jogadores já possuem vínculo para a próxima temporada, enquanto outros passarão por avaliação individual antes da reapresentação.

Com a saída de Cristian, a escolha do novo treinador passa a ser uma das principais decisões do planejamento do Santa Cruz para o retorno à Série B.

Na despedida, Cristian deixou claro que a ligação construída com o clube seguirá mesmo depois da saída.

“Fica um cara identificado, que gostou de estar aqui e que vai estar sempre acompanhando as coisas do Santa Cruz.”