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Santa Cruz anuncia Eduardo Freeland como novo executivo de futebol para 2027

Profissional chega ao Arruda após participar de campanhas de acesso à elite nacional por Botafogo, Bahia e Athletico-PR; veja os detalhes.

Por Thiago Seabra Publicado em 19/10/2026 às 12:26
Imagem de Eduardo Freeland, executivo de futebol do Santa Cruz
Imagem de Eduardo Freeland, executivo de futebol do Santa Cruz - Reprodução/ Santa Cruz

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O Santa Cruz anunciou Eduardo Freeland como novo executivo de futebol para a temporada de 2027.

O profissional chega ao Arruda para comandar o planejamento do departamento de futebol após a saída de Alex Brasil, comunicada pelo clube na segunda-feira (19).

Freeland tem três acessos à Série A do Campeonato Brasileiro no currículo.

Ele participou das campanhas de Botafogo, em 2021, Bahia, em 2022, e Athletico-PR, em 2025. A contratação faz parte da preparação do Tricolor para a próxima temporada, quando disputará a Série B nacional.

Quem é Eduardo Freeland, novo executivo do Santa Cruz?

Aos 46 anos, Eduardo Freeland tem formação em Educação Física e especialização em gestão de futebol.

Antes de assumir funções na equipe profissional do Botafogo, trabalhou nas categorias de base do clube carioca.

No Alvinegro, esteve ligado à campanha de 2021 que terminou com o título da Série B e o acesso à primeira divisão.

Na temporada seguinte, passou pelo Bahia e participou da trajetória que levou o clube de volta à elite, com a equipe baiana encerrando o campeonato na terceira colocação.

Freeland também trabalhou no Avaí, entre 2023 e 2024. Em 2025, assumiu a diretoria de futebol do Athletico-PR, onde permaneceu por aproximadamente 11 meses e participou do projeto que resultou no retorno do Furacão à Série A.

Santa Cruz se despediu de Alex Brasil

O anúncio de Eduardo Freeland ocorre após o Santa Cruz oficializar a despedida de Alex Brasil e Moisés Von Ahn do departamento de futebol.

Em comunicado, o clube agradeceu aos profissionais pelo trabalho durante a temporada e destacou que o principal objetivo esportivo do período foi alcançado: o acesso.

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A saída de Alex Brasil abriu espaço para a mudança no comando do futebol coral.

Agora, Freeland assume a responsabilidade de conduzir o planejamento para 2027, com o clube de volta à Série B do Campeonato Brasileiro.

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Eduardo Freeland terá desafio de montar o elenco para a Série B

Uma das principais tarefas do novo executivo será participar da montagem do elenco para a próxima temporada.

A maior parte dos jogadores que integraram a campanha do acesso não tem contrato vigente para 2027, o que exige decisões sobre renovações e contratações.

Entre os titulares da última temporada, têm vínculo garantido o goleiro Thiago Coelho, o lateral-direito Thiago Ennes, o meia João Pedro e o atacante Everaldo.

Outra definição importante para o planejamento é o futuro do técnico Cristian de Souza. A tendência nos bastidores era de permanência, mas a decisão dependia da avaliação da nova gestão do futebol.

O planejamento estratégico vinha sendo conduzido pelo presidente Bruno Rodrigues em conjunto com Thairo Arruda, que assumirá o cargo de CEO da SAF do Santa Cruz, gerida pela Matix.

Com a chegada de Freeland, o clube passa a contar com o executivo responsável por liderar a organização do departamento de futebol para o próximo ciclo.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.