Santa Cruz aguarda novo executivo para decidir futuro de Cristian de Souza
Após a saída de Alex Brasil, Eduardo Freeland deve ser anunciado nesta semana como o novo executivo de futebol para a próxima temporada
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Com o fim oficial do calendário competitivo e a conquista do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro assegurada, o Santa Cruz já deu os primeiros passos na estruturação da próxima temporada. O momento é de reformulação profunda nos bastidores do Arruda, com mudanças na diretoria de futebol, a consolidação do modelo SAF e a definição do elenco e da comissão técnica para 2027.
O próximo grande movimento do clube Coral deve ser oficializado ainda nesta semana: a contratação do executivo de futebol Eduardo Freeland. Com passagens por clubes como Avaí e Athletico-PR, o profissional chega para assumir o cargo deixado por Alex Brasil, que não permanece no clube para o próximo ciclo.
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A chegada do novo executivo será crucial para destravar as principais decisões do departamento do futebol, incluindo o futuro do técnico Cristian de Souza.
Nos bastidores tricolores, a tendência de momento é pela permanência de Cristian de Souza no comando técnico. No entanto, o martelo só será batido após a chegada e o aval do novo executivo de futebol. Atualmente, o planejamento estratégico da instituição está sendo conduzido de forma direta pelo presidente Bruno Rodrigues em conjunto com Thairo Arruda, que assumirá o cargo de CEO da SAF Coral, gerida pela Matix.
Enquanto a diretoria alinha a gestão do futebol, o elenco profissional já entrou em período de férias coletivas. O comunicado oficial aos jogadores e à comissão técnica foi feito pelo presidente Bruno Rodrigues na última quarta-feira, durante reunião no Estádio do Arruda.
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Além da indefinição no comando técnico, o novo departamento de futebol terá o desafio de remontar grande parte do plantel. A maioria dos atletas que participaram da campanha do acesso à Série B não possui contrato vigente para 2027.
Entre os titulares da última temporada, apenas quatro nomes têm permanência contratual garantida: o goleiro Thiago Coelho, o lateral-direito Thiago Ennes, o meia João Pedro e o atacante Everaldo.
A expectativa da cúpula tricolor é que, com a formalização da chegada de Eduardo Freeland nos próximos dias, as negociações para renovações e novas contratações ganhem ritmo acelerado para a pré-temporada.