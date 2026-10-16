Thiago Ennes declara desejo de permanecer no Santa Cruz após acesso à Série B
Lateral-direito disputou 17 partidas na Série C e foi titular nos três primeiros jogos do quadrangular que aproximaram o Tricolor da classificação
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O lateral-direito Thiago Ennes manifestou o desejo de continuar no Santa Cruz após a campanha que garantiu o acesso do Tricolor à Série B do Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, nesta sexta-feira (16), o jogador afirmou que está feliz no clube e que aceitaria permanecer caso a diretoria tenha interesse em renovar sua permanência.
Contratado no início da Série C de 2026, após passagem pelo Caxias, Ennes participou de 17 dos 25 jogos disputados pelo Santa Cruz na competição. O defensor esteve presente durante a campanha que terminou com o retorno coral à segunda divisão nacional.
Thiago Ennes quer continuar no Santa Cruz
Durante a entrevista, Thiago Ennes destacou a identificação que construiu com o clube e deixou claro que não pretende sair do Santa Cruz. O lateral afirmou que já conversou com a família sobre o acolhimento recebido desde a chegada ao Recife.
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“Eu tenho contrato, mas já tinha deixado bem claro que, independentemente do que acontecer, se o Santa quiser ficar comigo, para mim já está aceito. Eu não queria ir embora, não quero ir embora. É onde me sinto feliz, onde me sinto acolhido”, declarou.
O jogador também ressaltou a forma como foi recebido pelos funcionários do clube, inclusive fora do ambiente do futebol. Para Ennes, o acolhimento contribuiu para sua adaptação ao Santa Cruz.
“Eu já tinha comentado isso com a minha família quando cheguei ao Rio, que as pessoas dentro do Santa Cruz são humildes e acolhem bem quem vem de fora. Eu chegava ao clube e a chefe da cozinha já vinha falar comigo, parecia que me conhecia havia anos”, contou.
Lateral destaca torcida do Santa Cruz
Além do ambiente interno, Thiago Ennes exaltou a dimensão do Santa Cruz e a presença da torcida coral.
O defensor avaliou que o clube tem potencial para estar em uma divisão superior e destacou os públicos levados às partidas.
“A felicidade é imensa de jogar aqui. É um clube grande, e a torcida nem se fala: é torcida de Série A. O Santa Cruz coloca muito mais gente do que muitos clubes da Série A. Então, merecia estar nessa divisão acima, e é isso”, afirmou.
Thiago Ennes foi importante na campanha do acesso
O lateral-direito chegou ao Santa Cruz no início da Série C com a missão de reforçar o elenco para a disputa nacional.
Ao longo do campeonato, participou de 17 partidas e teve presença importante na reta decisiva.
No quadrangular do acesso, Ennes atuou durante os 90 minutos nos três primeiros jogos, todos vencidos pelo Tricolor por 1 a 0.
A sequência de resultados deixou a equipe em situação favorável na disputa por uma vaga na Série B.
Contrato de Thiago Ennes com o Santa Cruz
De acordo com o repórter Igor Moura, Thiago Ennes tem contrato com o Santa Cruz até o fim do Campeonato Pernambucano.
Com a temporada encerrada, o jogador está de férias e aguarda os próximos passos em relação ao futuro no clube.