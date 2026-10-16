Santa Cruz: Thiago Ennes destaca papel de Cristian de Souza na recuperação após lesão
Lateral-direito disputou 17 partidas na Série C e explicou como o treinador contribuiu para sua recuperação física e sequência na equipe coral.
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O lateral-direito Thiago Ennes destacou a importância do técnico Cristian de Souza em sua recuperação e na sequência de jogos pelo Santa Cruz durante a campanha do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, nesta sexta-feira (16), o jogador relembrou o período afastado por uma lesão no tornozelo e explicou como voltou a atuar pelo Tricolor.
Contratado no início da Série C de 2026, após passagem pelo Caxias, Ennes disputou 17 dos 25 jogos do Santa Cruz na competição.
O defensor também foi titular nos três primeiros compromissos do quadrangular decisivo, quando a equipe venceu Botafogo-PB, Maringá e Floresta por 1 a 0.
Thiago Ennes destaca papel de Cristian de Souza no Santa Cruz
Cristian de Souza assumiu o comando do Santa Cruz durante a Série C e, segundo Ennes, teve participação importante no processo de retorno do lateral aos gramados.
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O jogador contou que ainda não conhecia o treinador antes de sua chegada ao clube, mas afirmou que recebeu apoio durante a recuperação.
O defensor explicou que a lesão no tornozelo foi um dos períodos mais difíceis de sua trajetória no futebol. De acordo com o lateral, o problema o deixou cerca de um mês sem conseguir treinar, antes de iniciar o retorno gradual às atividades.
“[E aí] chegou o professor Cristian, que eu não conhecia. A gente se enfrentou contra o Amazonas e, depois, ele veio para cá. Ele me ajudou muito. Como eu disse, tive essa lesão, que me prejudicou muito também na minha carreira”, relatou Thiago Ennes.
O lateral também destacou o tempo necessário para se recuperar e a orientação recebida da comissão técnica para voltar somente quando estivesse em condições de atuar plenamente.
“Em todo esse tempo jogando futebol, foi a primeira vez que fiquei um mês e um pouquinho sem fazer nada, porque a lesão no tornozelo é muito chata, demora para recuperar. Não é uma lesão muscular. Então, depois que comecei a voltar, o professor já tinha falado comigo que eu só iria voltar 100%. Graças a Deus, fui voltando aos poucos e tive essa sequência de jogos”, completou.
Números de Cristian de Souza na campanha do acesso
À frente do Santa Cruz, Cristian de Souza comandou a equipe em 19 partidas, com dez vitórias, seis empates e três derrotas. O retrospecto representa um aproveitamento de aproximadamente 63,2% dos pontos disputados.
Na reta final da Série C, o Tricolor conseguiu resultados importantes para encaminhar a classificação à Série B. No quadrangular, venceu Botafogo-PB, Maringá e Floresta por 1 a 0 nos três primeiros jogos, sequência em que Thiago Ennes atuou durante os 90 minutos em todas as partidas.
A equipe também empatou com o Floresta na sequência da fase decisiva. Os resultados contribuíram para a campanha que garantiu o retorno do clube à segunda divisão nacional.